Malcom: "Ha sido muy difícil llegar hasta aquí".

Malcom, jugador del FC Barcelona, ha hablado en una entrevista exclusiva del club. El brasileño se ha mostrado muy satisfecho con su llegada a la Ciudad Condal, donde está integrándose perfectamente: "Me estoy adaptando y aprendiendo a hablar castellano. Tengo clase tres veces por semana y lo practico con los compañeros de equipo. También quiero aprender catalán una vez domine el castellano".

Lo mismo está ocurriendo en el vestuario del conjuntó culé, del que afirma que "somos una familia y todo el mundo quiere lo mejor para el otro. Hacemos muchas bromas en el vestuario y en el grupo de whatsapp que tenemos. Siempre hablo más con los jugadores brasileños, pero me llevo bien con todo el mundo". De sus compañeros, destacó a Messi: "No es de este mundo. La simplicidad y humildad que tiene es increíble. Se lo merece todo". Asimismo, también aclaró su relación con el entrenador, Ernesto Valverde: "Nuestra relación es muy buena. Me dijo que me necesitaba para estar con el grupo y para sumar".

Por otra parte, el extremo de Sao Paulo habló sobre los minutos disputados con la camiseta blaugrana, recordando su reciente debut en competición europea: "Debutar en Champions era un sueño desde pequeño y más marcando. Quedará para siempre marcado en mi memoria. No me imaginaba marcar, cuando recibí el balón sabía que tenía que encarar al rival". Nada más acabar el encuentro, el brasileño se acordó especialmente de sus más allegados: "Después del partido hablé con mi madre y estaba llorando porque siempre le había dicho desde pequeño que era mi sueño jugar en Champions con el Barça. Para mí y mi familia es un sueño hecho realidad".

Por último, Malcom echó la vista al futuro: "Tenemos muchos partidos, pero espero que hagamos una gran temporada y podamos levantar muchos títulos. La dificultad de las competiciones es una motivación para los jugadores, para poder demostrar el porqué estás aquí". Y terminó afirmando que estar en el equipo culé es todo un sueño para él: "Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Soy de una familia de Brasil que no tenía dinero para comprar lo que quería y siempre tenía que ir a entrenar en bus o transporte, madrugando mucho. En Brasil es muy difícil, pero ahora tengo motivos para sonreír".