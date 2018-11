El lío de Rafinha tras rechazar al Betis.

A Rafinha no le va todo lo bien que esperaba tras rechazar la oferta del Betis en el mercado estival. Mazinho, padre y agente de del mediocentro, dejó entrever el pasado martes en Radio Galicia Sport que a su hijo le hubiese interesado salir del FC Barcelona.

La situación que atraviesa el jugador brasileño en el equipo culé era algo esperado, pues tan sólo ha tenido el protagonismo deseado en pretemporada o durante la baja de Leo Messi. El tener tan pocos minutos es algo que ha buscado Rafinha, ya que fue en verano cuando el Real Betis puso total interés en hacerse con los servicios del jugador, pero él prefirió seguir vistiendo la azulgrana, a pesar de que no le esperaban muchas oportunidades sobre el terreno de juego.

Su padre confesó que el centrocampista del Barça necesita jugar más partidos al año y encontrar una regularidad, esa que no logra obtener desde su paso por el Celta. Minutos y protagonismo es lo que le ofreció el vicedirector deportivo Serra Ferrer hace unos meses y su "no" le está pasando factura. Mazinho aseguró que debe "buscar una salida". "Necesita un club que le dé 30 o 40 partidos por temporada", añadió.

Sin embargo, Rafinha sigue empeñado en continuar en el club de la Ciudad Condal, con el que tiene contrato hasta 2020. El jugador ha puesto en duda la palabra de su padre: "Si no me convocan, soy el primero que al día siguiente saldré a correr más. Son los valores que me transmitió mi padre. Creo que las declaraciones que hizo el otro día estuvieron equivocadas. Sólo me queda esforzarme".

En una cosa tiene razón, "la competitividad es enorme" en Can Barça y quizás las oportunidades que busca las podría haber encontrado en el equipo de las trece barras.