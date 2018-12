Malcom padece un esguince en el tobillo derecho

El brasileño Malcom Oliveira sufrió este miércoles en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa (4-1) un esguince en el tobillo derecho.

Según informó el Barcelona en un comunicado tras el partido disputado en el Camp Nou, el jugador brasileño se someterá este jueves a pruebas médicas para saber el alcance exacto de las molestias que padeció en el último tramo del encuentro y que le obligó a abandonar el campo en el minuto 87.

"Malcom tiene un esguince, no sabemos si para mucho o no. Esperaremos a mañana, no me quiero precipitar. Es la pierna en la que tuvo el esguince anterior y se ha asustado un poco", valoró el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa posterior al partido.