Amor: "¿Isco? Me gustan muchos futbolistas, sobre todo los del Barcelona"

Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, evitó pronunciarse sobre si Isco Alarcón, futbolista del Real Madrid, es de su agrado como posible refuerzo para el conjunto azulgrana, y declaró que le "gustan muchos futbolistas", sobre todo de su equipo. "¿Isco? Este tema no toca ahora. Me gustan muchos futbolistas, pero sobre todo me gustan mucho los del Barcelona. Tenemos una plantilla estupenda, son los que valen en este momento y no podemos pensar en nada más", dijo Amor.



Además, valoró positivamente el enfrentamiento copero contra el Levante:"El Levante es un buen rival y la eliminatoria es buena. Además nos enfrentamos esta misma semana antes de irnos de vacaciones. Lo afrontamos con el respeto que tenemos a todos los equipos que están en el bombo. Puede ser un rival peligroso si no estas atento a la competición".

El dirigente del Barcelona fue preguntado por la posibilidad de que hubiera tocado en el sorteo un equipo de mayor enjundia a priori como el Real Madrid. "No hemos hablado de la posibilidad de enfrentarnos al Real Madrid. Tu dentro de ti puedes pensar muchas cosas, pero nada más. El que tu crees que está mal ahora en enero, después de vacaciones, igual por los turrones, puede venir diferente. O al revés", señaló.

Por último, Amor valoró la implantación del sistema VAR para las siguientes eliminatorias de Copa del Rey. "Está en muchas competiciones, ayuda y todo lo que sea ayudar es bueno. Están decidiendo muchas ocasiones y creo que es bueno", concluyó.