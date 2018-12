Gumbau: "Messi ve el fútbol antes que el resto de la gente"

Gerard Gumbau, centrocampista del Leganés, destacó la figura del argentino Leo Messi en una entrevista concedida a la agencia EFE donde habló entre otros aspectos de lo que supone haber jugado junto al 'diez' del Barcelona.



"Tú sabes que darle el balón al mejor del mundo siempre genera algo. Él ve el fútbol antes que el resto de la gente, lo está demostrando partido a partido. Contra el Levante metió tres goles y dio dos asistencias. A lo mejor un jugador de Primera no hace eso ni en un entrenamiento. Imagínate repetirlo partido tras partido", comentó.



"Para mí es un jugador único, de lo que he visto jugando y lo que he podido estar con él me parece el mejor del mundo. Para mí y para todos los futbolistas siempre es un placer ver a jugadores jugar así y disfrutar del fútbol de esa manera", resaltó.



En cuanto a las diferencias con respecto a otros compañeros que ha tenido como Luis Suárez o Andrés Iniesta, indicó: "Es su manera de entender el fútbol. Siempre quiere más, es muy hábil. Siempre ve la jugada antes que los rivales, tiene gol, va bien de cabeza, tira bien las faltas... lo tiene todo".



"Sabe exactamente dónde ponerse en el campo para poder hacer daño, el momento en el que tiene que dar el pase final... Es innato, lo tiene desde pequeño y lo está demostrando cada temporada. Él en todo momento está leyendo el juego y los defensas a veces no saben qué hacer porque si le presionas te regatea, si le dejas dos metros mete gol. Tiene tantas virtudes que es difícil defenderlo", explicó.



Gumbau se refirió además a otros aspectos de su exequipo y definió lo que entiende por 'ADN Barça': "Es un poco todo. Tener bien amueblada la cabeza, saber dónde estás porque allí lo tienes todo y es difícil valorarlo, tener personalidad a la hora de jugar, unos valores de comportamiento en los entrenamientos y fuera del campo".



"Creo que es un poco eso, llevar lo que tienes fuera dentro del campo para poder jugar en equipo y fácil con el compañero para tener la posesión. Es lo que realmente el Barcelona se nutre, de tener la posesión para hacer daño al rival", apuntó.



Preguntado sobre si el francés Ousmane Dembélé lo tiene o si puede adquirirlo, respondió: "Creo que se puede adquirir. Todo el mundo necesita un aprendizaje, cuando vienes de otros equipos o de otra manera de jugar cuesta más adaptarse".



"Pero con el paso del tiempo muchos jugadores a los que les ha costado un poco luego, cuando van haciéndose con la rutina de trabajo y de lo que les piden, se van adaptando y pueden conseguir ese ADN", consideró.



Además opina que se aprecia algo del mismo en su actual entrenador Mauricio Pellegrino, en el pasado jugador azulgrana: "El Barcelona creo que ha cambiado mucho pero sí que le queda un poco. En cuanto a la calma, a la personalidad, a querer hacer las cosas siempre bien. Con un año sí que lo puedes tener un poco integrado".