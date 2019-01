Valverde: "Es un partido fundamental"

Barcelona, 19 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que el encuentro de este domingo ante el Leganés, el primer equipo que derrotó a los azulgrana en el Campeonato (2-1), es "fundamental" y que tiene la sensación de que, como se inicia la segunda vuelta, llega el momento de descontar partidos hasta el final.



Recuerda Valverde que en el partido de la primera vuelta, el Barça estuvo "muy mal" en cuanto a juego y comenta que fue un encuentro que se jugó entre semana, que los azulgrana marcaron pronto y después perdieron tras encajar dos goles en un minuto.



"Si estos partidos no los matas, pueden pasar estas cosas. Ellos están jugando con una defensa de cinco y es un equipo muy bien trabajado tácticamente", insistió Valverde, quien advirtió sobre "los buenos rematadores" del rival, así como la tendencia del Leganés de centrar muchos balones al área.



Valverde considera que es importante tener la sensación de que todos los partidos y todos los puntos son "importantes", ya que cree que el Barça "se la está jugando en cada partido".



"Vamos a empezar la segunda vuelta, ya no vas hacia adelante, sino a descontar partidos hasta el final. Hay que ir precavidos y fuertes", comentó.



Preguntado sobre la resolución de la Jueza de Competición en el caso Chumy, el técnico del Barça insistió en que tiene "la sensación y la conciencia" de que el club azulgrana ha actuado "correctamente".



Aseguró que se leyó el reglamento y siente está percepción que expresa. "Otros lo ven distinto, por eso la norma tiene que ser clara para el que la lee, no para quien la escribe. Para mí, no me cabe duda de que mi sensación es la correcta", añadió.



En todo caso, el técnico del Barça considera que en el seno de la entidad no existe preocupación por el caso. "Entendemos que cada uno defiende sus intereses", comentó sobre la apelación presentada por el Levante.



En los próximos días, el calendario de competición se endurece y el rival copero, el Sevilla, es "un rival importante" y si el Barça sigue en la Copa "este mes se carga" por lo que Valverde admite que tendrá que hacer cambios y valorar cada situación.



En la rueda de prensa, Valverde tuvo que referirse a diferentes cuestiones sobre Frenkie de Jong, Malcom, Umtiti, el frustrado fichaje de un nueve, Denis Suárez, Carlos Vela y Munir.



En cuanto al holandés, el técnico recordó que no suele hablar sobre jugadores que pertenecen a otros equipos, pero admitió que se trata de un gran jugador y con gran futuro.



"Ya veremos qué ocurre al final, le respetamos mucho a él y al Ajax, que está en una competición (Champions) en la que nosotros también estamos", dijo.



Comentó que a Malcom, que apenas cuenta para él, le pide lo mismo que al resto, así como que quiere que luzca sus cualidades; y en cuanto a Samuel Umtiti, ausente por problemas en la rodilla desde hace meses, se lamenta de no poder fijar una fecha determinada para su regreso: "Está entrenando, esperemos que se recupere cuanto antes".



Valverde afirmó que no le genera frustración que el Barça no haya cerrado aún la contratación de un nueve tras la marcha de Munir al Sevilla, una decisión que se debió a "una cuestión del club, nada más".



Tampoco dijo mucho sobre el interés del Arsenal en Denis Suárez más allá de la lógica de que es un jugador que puede tener ofertas de otros equipos, mientras que sobre la posibilidad de que el mexicano Carlos Vela recale en el Barça, volvió a recurrir al latiguillo de que "no es un jugador que pertenezca" a los azulgrana.



"Vela es un gran jugador, lo ha demostrado en esta liga, pero no hablamos de jugadores que están en otros clubes. Hay mucho ruido en torno a todos los nombres que salen (en la prensa)", agregó.