Unzué y su mirada sobre Simeone, Bilardo y Maradona

Hubo un momento en el que el Sevilla Fútbol Club tuvo un color especial, el albilceleste que le daban tres mitos del fútbol argentino que compartieron allí vestuario como eran Diego Armando Maradona, Carlos Bilardo y Diego Pablo Simeone.

En aquella plantilla uno de los guardametas era Juan Carlos Unzué, quien posteriormente ha trabajo entre otros puestos como miembro del cuerpo técnico del FC Barcelona o de manera más reciente como entrenador del Celta de Vigo.

En un café de redacción en la Agencia EFE, Unzué habló acerca de aquella etapa y de la influencia que ha tenido Bilardo en el 'Cholo' Simeone, actualmente al frente del Atlético de Madrid. "Bilardo era el 'Cholo' 25 años antes. Le daba mucha importancia a los detalles, dentro y fuera del campo, jugaba con la línea de lo que está permitido o no. En cuanto llegó al equipo se había fijado en cuál era el recogepelotas más listo de todos", explicó rememorando aquella época.

De Bilardo destaca su afición a mostrar las cosas mediante el vídeo al tiempo que valora positivamente el gran trabajo que está desarrollando Simeone estos años: "Seguro que el principal maestro de Simeone ha sido Bilardo. Lo tuvimos en un momento dado los dos juntos en Sevilla, él lo vivió más tiempo del que lo viví yo. Me parece que lo que está haciendo en el Atlético de Madrid tiene muchísimo mérito".

En este sentido, considera que hay varias claves: "Ha conseguido que un equipo que en cierta manera era muy de altibajos ahora sea consistente y se perpetúe en esa capacidad de competir por lo máximo, lo consiga o no. El hecho de conseguir un año tras otro volver a competir, volver a pelear por el máximo, tiene mucho mérito por esa sensación que había en el Atlético durante los últimos años".

"Después hay otro detalle importante y es que tiene dentro del grupo a jugadores que llevan seis o siete años con él y a los que tiene la capacidad de convencer de que lo que están haciendo es lo mejor posible. Esto, en el mundo que vivimos, no es sencillo", añadió.

Asimismo tuvo unas palabras para sus experiencias en el club junto con Maradona: "Hacía cosas magistrales y en lo personal yo que le he conocido personal creo que es muy buena persona, un muy buen tipo". "Nos juntábamos 12-13 compañeros con él y nos contaba sus historias, sus vivencias, dentro y fuera. Las cosas de fuera nos decía que nos las contaba para que no cometiéramos los mismos errores que hizo él. A mi me ganó. No justifico cosas que ha hecho pero es un buen tipo", comentó.