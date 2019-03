Piqué: "Me gusta que el ambiente esté caldeado"

Piqué: "Me gusta que el ambiente esté caldeado"

Madrid, 2 mar (EFE).- Gerard Pique, defensa centra el Barcelona, declaró este jueves, tras ganar por segunda vez en tres días al Real Madrid, que le "encanta" jugar en el estadio Santiago Bernabéu "por el tipo de ambiente que se crea" y que le "gusta que el ambiente este caldeado".



"Me encanta ven ir aquí por el tipo de ambiente que se crea. Me gusta que el ambiente esté caldeado; me lo paso mejor. Hay otros partidos en los que cuesta más motivarse. Cuando venimos aquí lo hacemos en condiciones y para sacar los tres puntos", dijo Piqué a Movistar+.



Sobre el partido de este sábado, dijo: "Ha sido otro buen partido aquí, sabiendo la dificultad de jugar en el Bernabéu. Hemos jugado mejor que el otro día, aunque el resultado ha sido menos abultado. Hemos sabido sufrir cuando había que sufrir".



"Hemos dado un golpe a la liga, no sé si definitivo porque quedan muchos partidos. Los resultados demuestran que nos encontramos bien", precisó.



Sobre su buen trabajo en la defensa, Piqué comentó: "Los compañeros me lo hacen muy fácil. En defensa hay que estar ordenados y jugar mucho con la cabeza".



Al referirse a la acción entre Sergio Ramos y Leo Messi antes del descanso, Piqué cree que su compañero "tenía sangre en los labios y fue por una agresión. Pero son gestos que surgen porque las pulsaciones están a mil".



"Me llevo genial con todos lo jugadores del Real Madrid. Luego en el terreno de juego defiendes tus colores, pero cuando se acaba el partido la cordialidad es mutua. Tenemos muchos contacto. Comparado con otros años, no tiene nada que ver", comentó.