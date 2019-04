Messi es 'The One'

Messi es 'The One'

Cuando Ian Brown y sus The Stone Roses escribieron 'This is the One', probablemente no pensaron que un día esa canción se convertiría en la principal melodía de Old Trafford. Tampoco se imaginarían que 'The One', 'el elegido', volvería a pisar el césped del campo del Manchester United para reclamar su legado.

Ya en los prolegómenos, algún aficionado local reconocía la excelencia del argentino. Con la megafonía anunciando las alineaciones de ambos equipos, los pitos a Philippe Coutinho y Luis Suárez resonaron entre las tribunas. No se perdona fácilmente el pasado en el eterno rival. Cuando llegó el turno de Messi, muchos dejaron pasar la rivalidad que estallaría en unos instantes. Se abstrajeron de ese odio ilícito que genera el fútbol y dedicaron un instante a reconocer al mejor como lo que es, el mejor. Algún tímido aplauso asomó y endulzó la siempre espinosa unión entre aficiones. La azulgrana entonaba el 'Messi, Messi', la mancuniana respondía rugiendo ante un buen pase de Ashley Young. Cada uno celebra lo que puede o quiere.

Los destellos del argentino estaban ahí. Verle sobre el campo siempre es sensación de peligro y en el United parecían no haber entendido que no hay que darle un metro. Lo pagaron en Roma 2009 y les costó otro disgusto en Wembley 2011. Sergio Busquets vio a Messi moverse en horizontal entre los centrales rojos. Le mandó un balón por arriba que el argentino no pudo controlar a la perfección, lo que le llevó a improvisar; materia de genios.

Sin posibilidad de rematar, se revolvió para buscar un balón al segundo palo para que Suárez lo picase y Shaw desviase a gol. En toda esa historia apareció el gol para afear la celebración, dejar en evidencia a los aficionados del United que se burlaron del Barcelona por el tanto anulado y, en general, convertir en algo frío algo tan cándido como una acción de Messi.

Habrá que preguntar a Ian Brown si cuando escribió 'This is the One' en 1989 sabía que unos años después aparecería un tal Leo Messi para hacer suya la canción. Eso explicaría el verso "Este es el elegido que ella ha esperado", hablaría Brown de la pelota.