Piqué: "Después de visto lo del PSG, no hay que confiarse para nada"

El central barcelonista Gerard Piqué no da la eliminatoria por cerrada y aseguró tras el 0-1 que "después de lo visto" en el anterior cruce entre el United y el PSG "no hay que confiarse para nada".

En declaraciones a Movistar Liga de Campeones, el defensa comentó que el PSG llegó a la vuelta en París "con un resultado aún mejor, era muy favorito y mira lo que pasó". "En el fútbol, puede pasar cualquier cosa, sobre todo en equipos y clubes grandes como es el United, que te pueden dar la vuelta en cualquier momento. Hay que salir con mucha concentración y la ambición seguro que nos ayudará a intentar clasificarnos", insistió.

Preguntado sobre la primera victoria del Barça en Old Trafford en cinco partidos de competición europea, Piqué recordó que jugar aquí es "complicadísimo" porque se trata de un "estadio majestuoso" con "mucha historia" y que destila "un ambiente sensacional de fútbol" en el que "la gente aprieta muchísimo". "Es muy difícil ganar aquí", indicó.

Piqué reconoció que en la primera parte hubo una fase que el United apretó al Barça. "De todos modos, nos hemos mantenido bien firmes atrás y buscando contras, pero en líneas generales ha sido un partido muy igualado, nosotros hemos aprovechado la ocasión que hemos tenido y hemos tenido alguna más en la primera parte". El central barcelonista comentó que el partido fue "de pocas ocasiones" y en este tipo de encuentros los detalles son importante y ha permitido que los azulgrana se llevaran el partido.

"Meter un gol rápido y fuera de casa en Champions te da tranquilidad. Luego hemos sabido jugar. Si te meten un gol, te aprietan muchísimo y el hecho de no encajar, nos ha ayudado mucho", opinó. El central reconoció que jugar en Old Trafford ha sido especial para él, después del periodo que pasó en el United. "Ha salido un buen partido. Creo que en líneas generales defensivamente estamos en el mejor momento de la temporada. A nivel personal me siento muy cómodo, muy bien", admitió.