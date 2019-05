El mundo del deporte homenajea a Xavi tras anunciar su retirada

Xavi Hernández, uno de los mejores centrocampistas que ha dado el fútbol español, ha anunciado su retirada y las muestras de cariño de todo el mundo del deporte no se han hecho esperar con los mensajes que han compartido compañeros y rivales a través de Twitter. Uno de los mejores socios que ha tenido Xavi como jugador del Barça es Andrés Iniesta, que ha compartido durante mucho años vestuario con él tanto en el Barcelona como en la Selección Española ha destacado en su cuenta de Twitter: "El mejor socio. Un privilegio crecer y compartir a tu lado toda mi carrera y los mejores momentos. Un ejemplo de profesional. Gracias por todo lo enseñado al mundo del fútbol. La mejor de las suertes en esta nueva etapa, Xavi!! ;)"

También ha compartido muchas temporadas con Xavi Sergio Busquets, que ha dejado tres mensajes en su Twitter dedicados a quien fue su compañero y capitán en el Barça: "Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y muchos éxitos porque te mereces lo mejor. Ojalá nos puedas seguir haciendo disfrutar desde otra perspectiva del campo. Suerte amigo. Me siento un privilegiado por haberte podido disfrutar como compañero y todo lo aprendido de ti. Eres de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, un claro ejemplo de ídolo, compañero, capitán y amigo". Maqui un placer haber compartido tantos años a tu lado. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti. Desde mi primer día en el primer equipo tuvimos un feeling especial.Muchas gracias por tanto, no solo en el fútbol si no fuera también".

Por parte del Barça también se ha pronunciado Sergi Roberto, que ha destacado la ayuda que le prestó Xavi cuando empezaba en el equipo: "Fue un placer compartir el vestuario contigo Xavi. Desde el primer día me ayudaste con todo. Una leyenda, el mejor centrocampista de todos los tiempos. Y sobre todo, una gran persona!!! ¡ Buena suerte en el nuevo escenario!" Otro de los compañeros de Xavi en el centro del campo del Barça ha sido Rafinha, que ha destacado el honor que le ha supuesto en su carrera coincidir con el de Terrassa: "No sabes lo feliz que me hace haber tenido el honor y la oportunidad de jugar a tu lado. Gracias Xavi!"

El último en pronunciarse, por el momento ha sido Luis Suárez, que le ha deseado éxito a su compañero: "Gracias Maqui por todo lo que le has dado al fútbol mundial. Orgulloso de haber disfrutado momentos increíbles contigo dentro y fuera de la cancha. He sido un privilegiado de compartir charlas con un gran profesional!!! Éxitos en tu nueva etapa crack!!.

Fuera del Barça también han homenajeado a Xavi en las redes sociales antiguos compañeros en la Selección Española como Fernando Torres o Marc Bartra. El fuenlabreño ha publicado:"Nunca habrá otro como tú Xavi. Ha sido un enorme privilegio jugar y ganar a tu lado. Disfruta de lo que queda de temporada y mis mejores deseos para lo que viene. Gracias por lo mucho que le has dado al fútbol. #GraciasXavi". Mientras que Bartra ha definido al centrocampista catalán como un "referente": "Cuelga las botas uno de mis referentes, con el que tuve el privilegio de compartir muchos momentos durante 5 años. Un 10 como futbolista, como compañero y persona. Tota la sort del món, Maki!", ha destacado el actual jugador del Betis.

Y otro ex compañero en el Barça como Rivaldo, que a pesar de haber dejado el club hace ya 17 años no se ha olvidado de su compañero al que ha definido como "Balón de Oro". El tweet del brasileño dice: "Mi amigo @xavi fue un placer haber hecho parte de su historia. Su humildad de entrar y salir del campo fue un gran ejemplo para todos. Ciertamente dejaste un gran legado. Para todos los que entienden el fútbol real, tú eres un balón de oro!!! Felicidades"

Otro exjugador del Barça que se ha pronunciado, a pesar de que no coincidió con Xavi en la primera plantilla, ha sido Jordi Cruyff, quien ha destacado en su Twitter que está seguro de que Xavi será un gran entrenador. "El mejor jugador, el mejor chico y pronto será el mejor entrenador. El fútbol te extrañará en el campo de juego, pero ahora es el momento de que te disfrutaremos en el banquillo, entrenando a los jugadores. Todo lo mejor, Xavi".

Fuera del mundo del fútbol ha participado en esta lista de homenajes Pau Gasol, que ha definido a Xavi como una leyenda a través de su cuenta de Twitter " Gracias por todo lo que has dado al fútbol y al deporte.Siempre agradecidos, LEYENDA! #GraciasXavi", ha sido su mensaje.

Desde un tono mas institucional han homenajeado también a Xavi el presidente del Barça Josep María Bartomeu y el ex futbolista y actual presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. El mandatario culé ha destacado la carrera ejemplar de Xavi al señalar que "Xavi, felicidades por una carrera futbolística tan ejemplar. Eres uno de los mejores que hemos tenido. Sabes que las puertas de la Masia siempre están abiertas para que podamos seguir creciendo juntos". Por su parte, Aganzo le ha dado las gracias por sus aportaciones al fútbol con su mensaje: "Un futbolista único e inigualable. Gracias por todo lo que has aportado al fútbol, gracias por hacernos disfrutar de momentos históricos que nunca olvidaremos. #GraciasXavi".