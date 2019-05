Valverde: ´Habrá cambios, pero el equipo va a salir motivado´

Barcelona, 3 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde aseguró este viernes que su equipo no viaja a Vigo con la intención de pasearse en Balaídos, pese a haberse proclamado matemáticamente campeón de Liga la pasada jornada, sino con el objetivo de derrotar al Celta y sumar los tres puntos.



"El equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengáis ninguna duda", subrayó Valverde, quien confirmó, no obstante, que habrá cambios en el once, "porque son necesarios", ya que el Barcelona se juega el próximo martes, en Anfield, su pase a la final de la Liga de Campeones.



Tras el 3-0 logrado en el Camp Nou ante el Liverpool, los azulgranas tiene muy encarrilada la eliminatoria, aunque el técnico ha recibido algunas críticas por la forma en la que jugó el equipo, en muchas fases del encuentro a merced del rival.



Valverde defendió hoy su planteamiento en el último partido de 'Champions': "Tenemos un estilo definido y el otro día el rival nos planteó un partido con unas características determinadas y teníamos que contrarrestarlo. Nos adaptamos a las circunstancias, nada más".



Pese al gran resultado logrado en la ida, el preparador extremeño no se ve, ni mucho menos, en la final. "La eliminatoria no está cerrada. Sabemos de lo que es capaz el Liverpool", insistió.



En Balaídos participarán los menos habituales, como el meta Jasper Cillessen -"cuando la temporada pasada fuimos campeones ya jugó algún partido para preparar la final de Copa", recordó- o el centrocampista Carles Aleñá.



Valverde se deshizo en elogios hacia el canterano. "A Aleñá le veo preparado. Es verdad que hay mucha competencia en su posición, pero está dando pasos importantes y tenemos muchas ilusiones y esperanzas puestas en él. En la faceta defensiva, que es donde tenía algún problema, lo vemos progresar, y en ataque cada vez tiene más desparpajo", destacó.



El sábado probablemente también juegue el centrocampista Arthur Melo, a quien el técnico del conjunto azulgrana sacrificó ante el Liverpool al apostar por el músculo de Arturo Vidal.



Valverde desveló que el brasileño "viene sufriendo un problema físico hace tiempo", pero aseguró que está en condiciones de ser alineado en Vigo.



Al igual que su compatriota Malcom Felipe de Oliveira, un futbolista que, según el preparador extremeño "ha ido a mejor, tanto jugando como entrenando" y, cuando ha jugado, "se ha adaptado bien y a demostrado un gran nivel".



Preguntado por la retirada del exazulgrana Xavi Hernández, Ernesto Valverde destacó que el de Terrassa es "uno de los mejores centrocampistas" de la historia.



"Su carrera está ahí, ha sido extraordinario. Desde luego, se esperaba que fuera entrenador y claro que tiene perfil para serlo del Barça", afirmó sobre su futuro en los banquillos.