Valverde: "Ahora toca pasar unos días horribles"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que después de la fatídica eliminación contra el Liverpool en la Liga de Campeones, les toca pasar "unos días horribles", "hacer penitencia" e intentar acabar la temporada ganando un título más.



"Cuando tienes un batacazo de este calibre, tenemos que pasar unos cuantos días horribles, como toda nuestra gente, porque es así. Hay que pasar esa penitencia y con el tiempo que nos queda, volver a rehacernos y acabar la temporada ganando otro título. Ahora mismo estamos tocados", reconoció el técnico blaugrana.



Sobre el parecido que tiene este partido con el de Roma, Valverde afirmó que lo más doloroso es repetirlo y que les haya vuelto a ocurrir.



"Lo más doloroso es repetirlo. Nos ha vuelto a ocurrir y es verdad que han sido partidos diferentes. Han tenido un comienzo arrollador, pero después nos hemos rehecho bien y hemos tenido opciones para marcar", aseguró el español.



"Ellos han jugado fuertes y bien. Hay que felicitarles por la eliminatoria que han hecho. Es doloroso para nosotros, sobre todo para nuestra gente, estábamos concentrados para que no pasara y hemos vuelto a caer", agregó.



Valverde explicó el encuentro, en el que cayeron por 4-0, incidiendo en la presión "altísima" del Liverpool, de la cual dijo que tenía "mucho riesgo".



"Pero esto es como todo, si el contrario hace presión alta y recupera cerca de tu área y convierte y tú no castigas...".



Preguntado por el cuarto gol, que llegó tras un fallo de concentración increíble del Barcelona en un córner, Valverde señaló no saber lo que ocurrió y no haberlo visto.



"Cuando he mirado el balón ya estaba entrando. Estábamos muy concentrados para las jugadas de estrategia y mira. Ha sido una jugada sorprendente que no he visto", manifestó.



Por último, Valverde mandó un mensaje a la afición pidiendo disculpas.



"Lo sentimos mucho. Todo lo que hacemos y todo lo que jugamos en el fondo es siempre para contentar al público para que la gente esté orgullosa. Lo que pasa es que en esto del fútbol todo el mundo espera ganar siempre", finalizó.