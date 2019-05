Valverde: "Me siento con fuerzas, como todos, para afrontar la situación"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo este sábado que se siente "con fuerzas, como todos, para afrontar la situación" tras la eliminación ante el Liverpool en la Liga de Campeones y que no es el momento "de esconderse debajo de una piedra".

Valverde comentó que había hablado hace un par de días con el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, y que se siente respaldado por el club.

"Cuando hay un golpe así, todo se tambalea. Cuando ha pasado algo de esto parece que hay que quemarlo todo, hay que romperlo todo y después hay que ponerlo todo en su sitio", señaló.

El entrenador del Barça aseguró que Bartomeu le transmitió su apoyo. "Me preguntó cómo estaba, yo le preguntó también a él. Me transmitió su apoyo absoluto", recalcó.

La esperada rueda de prensa del técnico azulgrana se prolongó durante dieciséis minutos. Catorce preguntas para calibrar el estado anímico del técnico, en entredicho tras la debacle de Anfield, donde el Barça cayó por 4-0 y dejó escapar la ventaja de 3-0 que tenía de la ida.

"No he visto otra vez el partido de Anfield, pero lo tengo en la cabeza", dijo Valverde, quien admitió que los dos goles marcados por Wijnaldum en los primeros minutos del segundo tiempo "tumbaron en la lona" a su equipo.

Valverde aseguró que "cuando te remontan un 3-0" entonces los análisis quedan "en un segundo plano". "Nos hicieron cuatro goles y ante eso, los análisis siempre se caen hacia el lado malo", insistió el técnico azulgrana.

"Estamos tocados, no lo voy a negar. Tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino también con nuestra afición. Podemos perder, pero el problema es cómo perdimos, sobre todo en el segundo tiempo. Ha sido muy doloroso, pero no queda otra que mirar hacia adelante", añadió.

El entrenador del Barça fue muy gráfico para definir su estado de ánimo en los últimos días: "Ha sido como la película 'La gran evasión', yo era como Steve McQueen que le cogen cada vez que intenta escaparse. Me siento igual, siento que me meten en la celda de castigo cada vez que intento olvidar esto".

De todos modos, Valverde aclaró que el grupo de jugadores que dirige tiene "capacidad de ilusionar" a los aficionados, aunque admitió que en estos últimos días "pesa lo malo", porque es lo más reciente. "Además, no perdimos 1-0, sino 4-0 y eso escuece mucho en clubes como este", insistió.

En cuanto a la posible reacción negativa este domingo de los aficionados en el Camp Nou, el técnico extremeño dijo que se pueden manifestar "como crean conveniente", ya que "cuando hay un batacazo así" siempre hay una ocasión para recriminar conjuntamente "al entrenador, al extremo izquierdo o al central".

De todos modos, Valverde cree que en momentos como estos se da "una oportunidad" para ayudar al equipo y levantar a los futbolistas. "Nuestros enemigos esperan que nos peguemos entre nosotros", subrayó.

Rakitic y Suárez fueron los protagonistas de las preguntas a Valverde. En cuanto al croata, después de aparecer en su día de fiesta en una fotografía en la Feria de Abril de Sevilla, el entrenador defendió al centrocampista balcánico: "Es un profesional increíble, de altísimo nivel".

"Hablé con él porque quiso hablar conmigo. Se fue a Sevilla con su familia, salió a la calle y alguien quiso hacerse una foto con él. Dudar de la profesionalidad de alguien por eso...", añadió.

Sobre la operación de Luis Suárez, Valverde recordó que no es médico. "(El delantero) ha aguantado por carácter. Si está lesionado y tiene que operarse, qué puedo decir", se preguntó el técnico.

Ante el partido de Liga de este domingo contra el Getafe, el entrenador del Barça no quiso aclarar si va a realizar rotaciones en el once: "Lo veremos mañana, pero tengo la sensación de que los jugadores están con ganas de demostrar".