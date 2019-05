Minguella: "Si el Barça ficha a Griezmman, no volveré a pisar el Camp Nou"

El empresario Josep Maria Minguella, exrepresentante de jugadores y una referencia en el barcelonismo, ha amenazado con "no volver a pisar el Camp Nou", si el FC Barcelona "ficha a Griezmann".



"Soy del Barça desde hace 70 años y un día me creí lo de los valores y que somos más que un club y no acepto que este jugador venga al Barça. No acepto que venga al Barça un futbolista tramposo e incumplidor con el Atlético de Madrid, con el presidente del Barcelona y otra vez con el Atlético de Madrid", ha sentenciado el veterano socio azulgrana.



En unas declaraciones en el programa 'El Club de la Mitjanit', en uno de los canales de la televisión catalana, donde cuenta con una sección semanal fija, el que no hace muchos años también fue aspirante a la presidencia del Barça se ha mostrado firme en su opinión contraria a que el aún jugador acabe en el club azulgrana, después de que hace unos días anunciase que abandonaría el Atlético al final de la presente temporada, aunque aún tiene contrato en vigor.



"Que un jugador tome el pelo antes de venir al Barça... tendría que ser yo el presidente; lo afeitaría, y bien rasurado", ha añadido un Minguella enfadado.



Griezmann, ha opinado, "no tiene lugar en el Barcelona" porque no podría optar "al lugar que a él le iría mejor", y ha recordado que algo parecido les ha sucedido a Arda Turan y Philippe Coutinho, jugadores que no han acabado de cuajar en el Barça, el primero traspasado tras provenir del Atlético de Madrid y el segundo con muchas opciones de ser vendido este verano.



"No dejaré ni el carnet ni el abono; el asiento estará vacío, y con quien me quiera seguir, montaremos una peña para ver a este fenómeno que nos solucionará los problemas del Barça. ¡Ya está bien!", ha dicho. "Ya estamos en manos de la plantilla, que hacen lo que les parece; que si ahora entreno, que si ahora no. Messi lo tapa (en el campo con sus goles), hasta que llega Anfield y ¡pum!, y ¿qué pasó? Pues que no podían ni caminar, igual que el año pasado en Roma. O defendemos al Barça o no lo defendemos", ha sentenciado Minguella.



Antoine Griezmann estuvo a punto de abandonar el año pasado el Atlético de Madrid, para recalar en el Barcelona, pero finalmente anunció en un vídeo emitido en televisión, elaborado por la productora de Gerard Piqué, que continuaría en la capital.



Tras aquel anuncio televisivo (titulado 'La decisión'), la primera vez que el jugador pisó el Camp Nou, el pasado 6 de abril (Barça-Atlético, 2-0), recibió los silbidos de una buena parte de los aficionados culés cada vez que tocaba el balón. El club y la directiva reciben presiones a diario para que no paguen la cláusula de 120 millones de euros que podrían convertir a Griezmann en barcelonista el 1 de julio.