Valverde apunta a once de gala contra el Eibar y no se pronuncia sobre Griezmann

Valverde apunta a once de gala contra el Eibar y no se pronuncia sobre Griezmann

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, señaló este sábado ante los medios informativos que sacará un equipo repleto de titulares para el partido contra el Eibar, y acerca del interés sobre el francés Antoine Griezmann, no se ha querido pronunciar.



"La idea es mantenernos activos. Lo peor sería no mantenernos con ritmo de competición. Así, mi idea es que mañana contra el Eibar salgan los jugadores que más o menos vayan a participar en la final de Copa", apuntó Valverde, antes del entrenamiento del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva.



Sobre la anunciada marcha del francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, y ante la posibilidad de que el Barça sea su destino el curso que viene, Valverde no se pronunció.



"Siempre decimos los mismo: son jugadores que están en otros equipos y ya lo veremos. (Griezmann) Es un gran jugador y siempre lo hemos dicho, y ya está. Si al final viene al Barcelona, ya se verá (si encaja en el once titular), pero no lo sé. Estamos hablando de supuestos de si un jugador puede venir o no puede venir. Ya me han preguntado supuestos de otro tipo y no hemos hablado de supuestos. Ya veremos lo que ocurre", subrayó.



Del rival de mañana, el preparador barcelonista reconoció que el Eibar "ya no se juega nada", algo que cree que no le va a restar poderío al conjunto vasco.



"Es un equipo que tiene una intensidad alta y a nosotros nos interesa un partido de ese tipo porque queremos seguir compitiendo, porque nos queda una semana para la final de Copa. Es una buena piedra de toque porque sabemos que el Eibar no se va a relajar y va a querer cerrar la temporada con buenas sensaciones en su casa y sabemos cómo juega. Es un rival que te mete un ritmo increíble, altísimo y que a veces no te deja salir ni de tu propio campo. Tendremos que intentar solventar esa presión para poder ganar", destacó.



De que el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, le refrendase hace unos días en el cargo, Valverde ha dicho: "Creo que ya hemos hablado de todo esto. Sabemos que cuando hay una derrota importante hay muchas críticas para todos, para el entrenador el que más, pero la cosa se va suavizando hasta que llega el siguiente partido. El otro día (Getafe) ganamos y mañana tenemos otra posibilidad, y a poco tenemos la final de Copa. Nos tenemos que centrar en lo que tenemos por ganar, y no en lo que ya ha pasado. Y en esto es en lo que estemos centrados todos".



A Valverde se le preguntó en la escueta conferencia de prensa para que evalúe la temporada, a lo que respondió: "Ha sido muy buena, esta es la realidad. Si esta pregunta la haces hace quince días, todo el mundo habría dicho que había estado siendo una temporada extraordinaria, con las posibilidades que teníamos por delante".



"Ahora se nos ha estropeado un poco... bueno, bastante, por cómo hemos caído en la Champions, pero las posibilidades de ganar, hemos ganado la Supercopa, la Liga con tres partidos de margen. Y hemos llegado a mayo con la posibilidad de ganarlo todo, que era nuestro planteamiento al comienzo del año. Pero cuando tiene un batacazo como el que hemos tenido, hemos quedado un poco tocado", añadió.



Valverde ve al vestuario azulgrana "bien" a pesar del varapalo de la Champions contra el Liverpool, al caer en semifinales. "Lo veo bien, cada día mejor. No vamos a obviar que cuando tienes una eliminación los días posteriores son duros en un equipo que está acostumbrado a tener pocas eliminaciones y a perder pocos partidos. Pero el equipo se está recuperando y con ganas de poder jugar la final", destacó.