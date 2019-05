Mendieta: "A nivel personal me parecería sorprendente que Valverde saliera"

Gaizka Mendieta, exjugador del Barcelona, entre otros equipos, dijo hoy que le "sorprendería" que saliera del club un entrenador de "tanto éxito" como Ernesto Valverde.



"Me sorprendería que a un entrenador que ha tenido tanto éxito en el Barcelona como Valverde se le cuestionara hasta el punto de echarle. No me sorprendería en tanto en cuanto es lo que ocurre en el fútbol diariamente, lo hemos visto con otros entrenadores en otros clubes. A nivel personal me parecería sorprendente que saliera", comentó.



Mendieta, embajador de LaLiga, estuvo presente en un acto organizado por la marca de relojes TAG Heuer en La Casa Encedida de Madrid junto a otros exjugadores como Fernando Morientes, David Albelda y Joan Capdevilla. Junto a ellos disputó un peculiar partido de fútbol vertical.



El también exvalencianista quiso poner en valor el título liguero conquistado por los azulgrana: "Parece que los títulos los regalan, sobre todo la liga, que seguramente sea el más difícil porque es el que más partidos tiene y te obliga a estar más en forma durante más tiempo. Hay que darle la importancia que tiene".



En cuanto a la Champions League, opinó que la eliminación del Barcelona en semifinales a manos del Liverpool puede considerarse un fracaso más por cómo se dio, remontando los ingleses un 3-0 en contra, que por la eliminación en sí.



Respecto a la final de la competición, que jugará el propio Liverpool contra el Tottenham, apuntó: "La veo muy igualada. La ventaja la tiene el Liverpool por haber estado ya allí, por haber vivido esa experiencia y por tener un entrenador que ya lo ha vivido en varias ocasiones. Pero hemos visto en las eliminatorias previas a la final que noventa minutos dan para mucho".