Cardoner: "No me sorprende que Neymar quiera volver al Barça"

El vicepresidente azulgrana Jordi Cardoner dijo hoy que entiende que el brasileño Neymar da Silva Santos se haya planteado la posibilidad de regresar al Barça porque, dijo, "como aquí, en el club y en la ciudad, no se está en muchos sitios".



El directivo acudió este jueves a la sala de prensa del Camp Nou para informar del estado del área social de club, que está a su cargo, aunque el momento más interesante llegó cuando se instó a Cardoner a hablar de la actualidad del mercado azulgrana, a pesar de que el vicepresidente advirtió de que no quería abordar esta materia.



"Estamos en el periodo de ilusión en el que se oyen nombres y al socio le apasiona (pensar) que habrá contrataciones. Nosotros estamos para administrar este equilibrio: necesidades y dinero", apuntó el vicepresidente.



"Probablemente Neymar quiera volver. Pero nosotros no nos hemos planteado este tema en junta directiva. Por parte de los medios se ha acelerado una noticia que los que tenemos que decidir no sabemos si llegará a o no a buen puerto. Ahora no estamos fichando a nadie", advirtió.



No obstante, ante la insistencia de preguntas orientadas a la llegada de Neymar, subrayó: "No me sorprende que un jugador quiera regresar al Barça. Como aquí, se está en pocos lugares; en el club y en la ciudad. Esto ya ha pasado en otras ocasiones. Neymar es un gran jugador, pero fue él quien decidió marcharse".



"Yo lo que he leído es que Neymar quiere volver al Barça. Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver. Ahora bien, que el Barcelona quiera ficharlo, no estoy de acuerdo. Hay voluntad por parte del jugador, pero nosotros vamos a ir avanzando, y ahora estamos vendiendo y no estamos contratando", insistió.



También se le preguntó si el Barcelona se ha sentido decepcionado porque no puede contratar al joven holandés Matthijs de Ligt (Ajax), pretendido por el Juventus. "No nos podemos decepcionar por temáticas que no hemos abordado y que no hemos trabajado, ni como para decir que hemos frustrado la llegada del jugador", advirtió.



Cardoner ratificó que el actual momento del Barça, antes del 30 de junio, es un periodo de salidas: "Cada año se ha hecho así, porque nos permite un flujo de caja para incorporar a otros jugadores".



Acerca de la valoración y balance del área social, de la que Cardoner es el máximo responsable, el vicepresidente ha informado de que el club cierra el curso con 141.640 socios, de los cuales 117.003 son de Barcelona, 13.853 del resto de Cataluña, 5.645 del resto de España y 5.134 repartidos por el mundo.



También informó de que el Camp Nou ha mejorado la media de asistencia esta temporada, con un 8% más de público, pasando de 71.180 espectadores a 76.977. Y que en ocho encuentros la asistencia en el Camp Nou contó con más de 90.000 aficionados.



Cardoner señaló que la lista de socios que optan a abono ha vuelto a incrementarse, con 11.569 en lista de espera, pero que este curso el Barça entregó 405 a socios en espera y se llegó a 2.766 desde el año 2011.



Desde el 2010, el Barcelona ha abierto 6.000 expedientes en la lucha contra el fraude y Cardoner recordó que los abonos de los socios que fueron sancionados por revenderlo en un Barça-Madrid finalmente fueron puestos a disposición de otros socios de forma gratuita, durante el periodo de sanción.



Cardoner volvió a enfatizar que el abono del Barcelona es el más barato de Europa, y comparó el más bajo en el Camp Nou (140 euros) con uno similar del Real Madrid (245?) y otro del Manchester United (600?). Añadió que este año sólo se aplicará el incremente del IPC y recordó que si en los anteriores cursos el Barça hubiese aplicado subidas consideradas "normales", dijo -con un baremo de entre un 5 y un 10%-, el Barcelona dispondría de muchos millones de euros más.



El Barça subvencionó este curso con 700.000 euros los desplazamientos de sus socios a campos rivales.



Finalmente, Cardoner informó de que en el expediente que se abrió contra seguidores radicales del Barcelona por disturbios en el partido contra el Lyón, finalmente han sido expedientados cinco socios y quince peñistas, mientras que en el caso de los incidentes en la Copa del Rey en Sevilla el caso aún no está cerrado. EFE



