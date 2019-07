Abe, el fichaje nipón del Barça, no pone plazo para llegar al primer equipo

San Juan Despí (Barcelona), 17 jul (EFE).- El extremo japonés Hiroki Abe, último fichaje del Barcelona para su filial, no quiso marcarse un plazo para llegar a formar parte del primer equipo y aseguró que su principal objetivo es desarrollarse como jugador.



"Siento las expectativas de este club, pero no voy a establecer un plazo específico, sino que voy a intentar mejorar lo antes posible para subir a la primera plantilla", reflexionó antes del entrenamiento de sus compañeros, en el que no pudo participar por un golpe en la cadera derecha.



El atacante, de 20 años, que fue nombrado el mejor jugador joven de la liga japonesa en 2018, no despejó las dudas sobre si acudirá a la gira asiática con el primer equipo, aunque insistió en que sus planes a corto plazo pasan por "trabajar para evolucionar y mejorar".



El japonés dijo que su llegada al club catalán está siendo "tal y como la imaginaba" y que al ver tantos medios de comunicación pendientes de él entendió que el Barça "es una entidad muy grande".



"Ya llevo aquí unos días y me estoy acostumbrando a la comida. El idioma seguramente lo aprenderé con el tiempo. Y mis compañeros me están tratando muy bien, así que seguramente me adaptaré rápido", destacó.



Abe habló sobre su compatriota Takefusa Kubo, con pasado azulgrana y recientemente fichado por el Real Madrid, al que deseó éxito y del que dijo haber escuchado muchas cosas sobre el Barcelona.



"'Take' era mi amigo personal ya antes de coincidir en la selección absoluta y ya hablábamos cosas privadas, así que le he escuchado muchas cosas a él", reveló.



Su nuevo técnico en el filial azulgrana, Javier García Pimienta, lo definió como un jugador "desequilibrante, con uno contra uno por banda, rápido e inteligente".



"Es un jugador de nivel y de calidad, que tendrá que adaptarse a este nuevo fútbol y a esta categoría tan dura como es la Segunda B. Tiene calidad de sobra para ser un jugador importante", subrayó.