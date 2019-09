Neuer y Ter Stegen y la lucha por la titularidad en Alemania

Berlín, 10 sep (EFE).- La situación de Marc André ter Stegen en la selección alemana, como él mismo ha reconocido, no es fácil. Como es natural, quisiera ser titular y en el Barcelona ha hecho méritos para conseguirlo.



Sin embargo, tiene el problema de que a día de hoy no hay razones para cuestionar la titularidad de Manuel Neuer y sí algunos motivos que desaconsejan abrir un debate sobre la portería.



De momento, en Alemania no existe el debate. Lo hubo inmediatamente después del Mundial pero era un debate retrospectivo y no de cara al futuro.



En ese debate, lo que se cuestionaba era si la decisión de Löw de darle la titularidad a Neuer, pese a haber estado casi toda la temporada lesionado, no había enviado un mensaje equivocado al resto de la plantilla sugiriendo que valían más los galones que el rendimiento.



Ese debate terminó teniendo sus víctimas. Varios jugadores con galones salieron de la selección -Jerome Boateng, Mats Hummels y Thomas Müller- para abrir las puertas a una renovación pero a Neuer no le afectó.



Por el contrario, dentro de los riesgos que implica una renovación como la que está viviendo Alemania, Neuer, que además es capitán, es considerando como uno de los garantes de estabilidad y uno de los responsables de guiar con su experiencia a los jóvenes.



Abrir un debate sobre la portería sería cuestionar a Neuer, restarle autoridad y podría tener repercusiones negativas dentro del grupo.



A ello se agrega que la situación actual del meta del Bayern es distinta a la de 2018, tras haberse recuperado de su lesión y haberse aproximado a su antiguo nivel.



Tras la derrota ante Holanda en Hamburgo (2-4) Neuer no fue cuestionado por nadie en Alemania pese a haber encajado cuatro goles, en los que no tuvo responsabilidad alguna.



Si se revisa la prensa deportiva alemana, se ve que lo que se discutió tras ese partido no fue la portería sino la defensa. La revista "Kicker", por ejemplo, inició una encuesta acerca de si Hummels no debería volver a la selección: es decir, si no había que moderar un poco la renovación.



Un portero se cambia cuando tiene una racha de errores graves que lo hacen insostenible o cuando el cuerpo técnico decide que quiere un tipo de meta distinto, que fue lo que en su momento llevó a que Oliver Kahn fuera relevado por Jens Lehmann.



De momento no está ocurriendo ni lo uno de lo otro. Tras el partido contra Irlanda del Norte en Belfast, Alemania se impuso por 0-2, lo único que se dice con respecto a la portería es que de no ser por Neuer Alemania se hubiera visto en desventaja en el minuto 8.



"La crisis de Neuer de 2018 es cosa del pasado", dice por ejemplo en su página web la revista "Der Spiegel" tras analizar el rendimiento del meta ante Irlanda del Norte.



Agrega, además, que contra Holanda, pese a los cuatro goles, también fue el mejor de los alemanes.



De momento, la única ventaja de Ter Stegen sobre Neuer es su edad. El portero del Barcelona es seis años menor que el meta del Bayern lo que, si todo tiene una evolución normal y mantiene su rendimiento, apunta a que en algún momento será su sucesor en la selección.



Se trata, en último término, de una cuestión de paciencia y de no perder enteros frente al cuerpo técnico abriendo un debate que nadie quiere.



En ese último sentido, Ter Stegen ha sido más bien discreto y al reconocer que quiere ser titular agregó también que no quiere serlo a cualquier precio.



Rodrigo Zuleta