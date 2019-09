Messi: ´No quiero irme, pero lo importante es tener un proyecto ganador´

El delantero argentino Leo Messi aseguró este jueves en una entrevista publicada en el diario 'Sport' que quiere permanecer en el Barça "todo lo que pueda" y completar toda su carrera deportiva en la entidad azulgrana, aunque admite que lo importante "es tener un proyecto ganador".

En la entrevista, Messi admite que le hubiera encantado que el Barça hubiera recuperado a Neymar, asegura que "sería bueno" para la estabilidad que no hubiera tantos cambios en la estructura deportiva y apunta el nombre de Carles Puyol como candidato a secretario técnico.

Insiste Messi en que el vestuario no pidió el fichaje de Neymar, sino que dio su opinión y que ha quedado demostrado que él no manda en el Barça.

Estas son las principales frases de la entrevista

- Contrato

"Quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer aquí toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador".

- Proyecto ganador

"Quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado".

- Inicio de temporada

"No estoy preocupado. Hay que ser conscientes de que no se puede empezar así, que es muy malo este comienzo y que ahora, después de este parón tenemos que hacer el clic y cambiar para fortalecernos"

- ¿Firma ganar Champions y perder LaLiga?

"No. Queremos ganarlo todo, vamos a intentar conseguirlo. Después el año nos marcará para qué estamos. Ojalá aspiremos a todo. Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club y a nivel personal".

- ¿Rivales que más se ha reforzado?

"El Atlético tiene un gran equipo, hizo muy buenos fichajes. Parecía que era el que más se había desarmado, pero terminó haciendo un gran equipo, muy bueno, con muchas variantes, muy equilibrado El Madrid también fichó muy bien, trajo jugadores importantes como Hazard. La Juventus fichó muy bien, el City, también".

- ¿Tiene mejor plantilla este Barça?

"No sé. El año pasado teníamos una gran plantilla también. Vinieron jugadores muy importantes. Hoy por hoy tenemos muchas variantes, muchos recambios".

- Neymar

"Me hubiese encantado que viniera. Entiendo la gente que estaba en contra y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Pero pensándolo a nivel deportivo para mi Neymar es uno de los mejores del Mundo. En nuestro equipo hubiese aumentado la posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos".

-¿Hizo el Barça lo posible para recuperarlo?

"Sinceramente no sé. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones. Por lo que me explicaba, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el París y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores".

- Pendiente de la negociación

"Seguí de manera intensa la negociación, estaba pendiente porque me hubiera gustado que hubiese venido por lo que implicaría no solo a nivel deportivo sino también por lo que representaba a nivel de club, de spónsor, de imagen de crecimiento. El club hubiera dado un salto también, pero bueno, no se dio".

- ¿Pidió el fichaje el vestuario?

"Obviamente comentamos cuando escuchábamos que Ney podía venir, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no para que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo, no impusimos nada".

- Lesión

"Me siento mejor. La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo.

- Regreso a las canchas

"Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida".

- ¿Manda en el Barça?

"Quedó más que demostrado que no es así. También me pasa con la selección. No le doy más importancia. Yo sé cuál es la realidad, mi función y no entro a valorar estas cosas".

"Obvio que no mando. Soy un jugador más. Lo único que quiero es ganar y seguir ganando títulos".

- ¿El vestuario no quería a Griezmann, ya lo conoce?

"Muy poquito, la verdad es que muy poquito porque desde que llegué estoy lesionado, entreno al margen. No entreno mucho con el grupo. Ya tendremos oportunidad de compartir muchas cosas.

- Dembelé

"Tiene unas condiciones impresionantes, que puede hacer lo que él quiera, que es muy joven y que este año es muy importante para él para dar el salto que todo el barcelonismo quiere. Debe hacer el cambio ese a ser profesional, de ponerse eso en la cabeza, de que sea una meta para él de triunfar en el Barcelona, como él quiere.

- ¿Cambios en la secretaría técnica?

"En realidad no nos afecta. Sí que estaría bueno para el club y para todos que haya una estabilidad y que no haya tanto cambio. El cargo de la secretaría técnica es un cargo muy importante".

-¿Puyol respondería a este perfil?

"No sé si él querrá ni cuál es su idea, pero va a encaminado a eso. Puyol sería ideal para ese cargo".

- Cristiano Ronaldo y su invitación a una cena

"No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. No sé si habrá cena, pero si se tiene que dar, no hay problema".

- Fallecimiento hija Luis Enrique

"Fue algo terrible, algo que nadie esperaba si bien sabíamos un poquito de cómo le iba el tratamiento. Es la noticia que nunca esperas y menos de una persona tan chiquita. Son cosas que no tienen explicación y lo vivimos muy mal, lo sentimos mucho. Todos tenemos hijos y pensar en una cosa así y lo que sufre la familia es algo terrible. No puedo decir nada porque no sé cómo me vería en ese momento. Es un tema complicado".