Favre: tendremos que estar 95 minutos a punto ante el Barcelona

Berlín, 16 sep (EFE).- El entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, dijo este lunes que su equipo tendrá que estar "95 minutos a punto" en el duelo de este martes en la Liga de Campeones ante el FC Barcelona.



"Tendremos que estar 95 minutos a punto. Queremos jugar hacia adelante pero también tendremos que defender muy bien", dijo Favre.



El preparador suizo cuenta con que el público en el Signal Iduna Park será un factor a favor de su equipo.



"Los seguidores siempre han estado ahí y hacen mucho por el equipo. Eso es importante en casa, siempre ayuda", señaló.



Favre restó importancia a una posible ausencia de Lionel Messi en el Barcelona.



"También sin él son muy buenos", dijo Favre, que ha analizado ya los cuatro primeros partidos del Barcelona de cara al compromiso de este martes.



"Tácticamente no cambia mucho si Messi está o no está. El juega a veces como falso delantero y si él no está esa función la asume Griezmann". aseguró Favre.