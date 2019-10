Piqué: "No hay descoordinación, Messi es el capitán y tiene su discurso"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué dejó claro este jueves que con Messi tiene la "mejor" relación del vestuario y por tanto no existe "descoordinación" en las declaraciones de ambos, al tiempo que reconoció que valoraron la posibilidad de que Neymar terminara jugando en el Real Madrid. "Estamos de acuerdo. Messi es el capitán y tiene su discurso, pero es alineado. Nos conocemos desde los 13 años y es con quien mejor me llevo del vestuario. No creo que sea un tema de descoordinación", dijo en declaraciones a la prensa, en la gala 'Hombres con Ideas 2019' en la que fue premiado por la revista Esquire.

El central azulgrana repasó los últimos temas de actualidad, como la entrevista que concedió el día antes Messi en la que el '10' reconocía que a veces se sorprendía por las 'rajadas' de Piqué. La última fue sobre prensa al servicio del club. "Yo dije que en el entorno del fútbol y de los clubes hay muchas noticias que las publican, las dejan ahí y al final no son ciertas, son simplemente para hacer ruido", dijo.

"No quiero generalizar, hay otra prensa que hace las cosas bien o que intenta hacer las cosas bien, como pasa en todos los mundos. Pero me refería más a eso, a los entornos del mundo del fútbol, que es el que mueve más gente y más pasiones", añadió.

Además, Piqué explicó cómo vivieron el regreso frustrado de Neymar y la posibilidad de que se fuera al Madrid. "Más que miedo, había esa posibilidad y esa opción, que lo comentamos dentro del vestuario. Pero al final era la decisión de 'Ney' y se ha quedado en París y espero que le vaya lo mejor posible", finalizó.