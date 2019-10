Rakitic, listo para hacer las maletas

Rakitic es un jugador de talla mundial. Finalista del último Mundial con la selección de Croacia y un tipo al que nunca le va a sentar bien el banquillo. En el Barcelona le han colgado el cartel de suplente y el futbolista nacido en Suiza ya se plantea seriamente salir de un equipo en el que lo ha ganado todo siendo una pieza principal.



Ya lo advertía desde la concentración de Croacia, que no se iba a pasar un año paseando junto al mar, de ahí que considere muy seriamente salir en enero. Lo pensó en verano, pero acabó quedándose para pelear un sitio. Tres meses después se ha visto desplazado por Arthur y De Jong, de ahí que haya decidido escuchar propuestas.



El ex del Sevilla, protagonista ayer por tener que recorrer a pie la carretera que une Barcelona con su aeropuerto debido a que las protestas impedían el paso de los vehículos, cuenta con el interés del Manchester United y de la Juventus, dos clubes a los que no ve con malos ojos.



A sus 31 años, el futbolista considera que le quedan todavía varios al máximo nivel y buscará un lugar en el que seguir siendo competitivo y aportar todo lo que ha ido adquiriendo durante una carrera que le ha llevado al Basilea, Schalke, al Sevilla y al Barcelona, además de superar la centena de partidos con la selección croata.



En el Barcelona tampoco pondrán muchos impedimentos a su marcha. Ya en verano intentaron colocarlo en el PSG en la operación Neymar, algo que tampoco gustó al centrocampista.



Faltan dos meses para la apertura del mercado invernal y, salvo que Valverde comience a darle protagonismo, Rakitic está preparado para hacer las maletas.