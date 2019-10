Dembélé se une a la huelga general

Barcelona lleva varios días duros y complicados para todos los catalanes. La capital de Cataluña está siendo el epicentro de las manifestaciones independentistas durante las últimas horas. El club azulgrana se ha visto envuelto en algunas polémicas tras oponerse a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el Juicio del Procés.

El Barça ha adelantado su viaje a Eibar para el enfrentamiento que tendrá en Ipurúa ante el club armero, el motivo se debe a los cortes de carretera y aeropuerto que están sucediendo en la ciudad condal. Ayer habló Valverde en la rueda de prensa previa al partido y esta mañana el Barcelona entrenará antes de viajar al País Vasco.

Según Diario AS, no acudirá al entrenamiento Gerard Piqué por solidaridad con la huelga que está convocada para el día de hoy. El catalán es uno de los capitanes del FC Barcelona y ejercerá su derecho a huelga junto a miles de catalanes. La sorpresa de la noticia ha sido que Dembélé también va a realizar huelga, el francés no asistirá a entrenar y volverá a la rutina el sábado por la mañana con Piqué y el preparador técnico Edu Pons.

Ousmane Dembélé sigue siendo una caja de sorpresas para la afición culé. Aunque no habla castellano y no sabemos si lo está aprendiendo, el 'mosquito' es consciente de la situación catalana y ejercerá su derecho a huelga. El número '11' del conjunto azulgrana también es noticia por su disponibilidad para jugar el Clásico español, partido que se habría perdido por expulsión de no haberse cambiado de fecha.

Ousmane Dembélé y Gerard Piqué son tan buenos futbolistas, como polémicos en muchas ocasiones. Esta no es la primera, ni será la última vez que protagonicen noticias de este tipo durante su carrera deportiva.