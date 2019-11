Un ex canterano del Espanyol, a Riqui Puig: "Parece que eres el único jugador que recibe patadas"

Jacinto Elá, ex canterano del Espanyol y autor de varios libros, entre ellos Futbol B: lo que me habría gustado saber cuando era futbolista, y nadie me contó, ha publicado una carta abierta hacia el futbolista del Fútbol Club Barcelona Riqui Puig, quien ha estado en el centro de las miras en las últimas semanas debido a las duras entradas que está recibiendo el futbolista con el filial blaugrana en Segunda división B.



"Hola Riqui, Te escribo esta carta porque desde hace unos meses te he visto quejándote de que recibes muchas patadas en Segunda B. No solo tú, muchos periodistas están criticando el trato que recibes. Parece que eres el único jugador que recibe patadas" comienza la carta.



"La verdad es que me sorprende que un jugador con tu proyección y talento, en un par de meses de campeonato, haga este tipo de declaraciones. Imagino que ya eras bueno antes de llegar al Barcelona B (y tontear con el primer equipo), no creo que lo hayas tenido siempre fácil. Quizás como canterano del Barcelona hayas vivido la ventaja y el privilegio que eso supone. Yo mismo estuve 5 años en el futbol base del Espanyol y, por muy difícil que nos lo quisieran poner los contrarios, partíamos con ventaja. Estar rodeado de compañeros talentosos ayuda mucho".





Carta abierta a Riqui Puig https://t.co/EXN9v1YDQD pic.twitter.com/3CUSl1l9LR — jacinto ela eyene (@malabona) November 4, 2019