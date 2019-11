Valverde: "Cualquiera de los otros del grupo se cambiaría por nosotros"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, recordó que su equipo tiene este miércoles, con la visita del Borussia Dortmund, "una gran oportunidad" pues, de ganar, se clasificaría matemáticamente como primero de grupo para los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Cualquiera de los otros tres equipos del grupo se cambiarían por nosotros", subrayó Valverde, quien confía en el apoyo del Camp Nou para lograr una victoria que convierta su visita a Milán en la última jornada en un mero trámite.

En cualquier caso, el preparador extremeño advirtió que doblegar a la escuadra alemana no será fácil: "El Dortmund es un gran equipo que tiene jugadores capaces de darle la vuelta a un partido, como hicieron ante el Inter".

Para medirse al conjunto que dirige Lucien Favre, Valverde no podrá contar con Gerard Piqué, sancionado. Y otro de sus centrales, Clement Lenglet, regresó de la concentración con la selección francesa con algunas molestias que le impidieron disputar el último partido de Liga.

Valverde dejó entrever que Lenglet será titular mañana junto a su compatriota Samuel Umtiti. "No quise arriesgar en Leganés, pero ayer hizo el entrenamiento completo y pensamos que puede estar. Samuel hizo el otro día un buen partido y también estamos cubiertos con la posibilidad de Todibo y Araujo", señaló.

También regresará presumiblemente al once el centrocampista Arthur Melo, que está entrando y saliendo de las convocatorias de una forma ciertamente desconcertante. En este sentido, el técnico del Barcelona aseguró que no existe ningún problema con Arthur, que "ha sido titular en bastantes partidos" y que no le está pasando "nada que no le haya pasado a Rakitic o Aleñá".

Valverde también quiso dar carácter de normalidad a las frecuentes sustituciones de Sergio Busquets. "Si lo cambio mucho será porque es titular", precisó respecto a la situación del mediocentro del conjunto azulgrana. Ante el Dortmund, además de ganar para sellar la clasificación en la 'Champions', el Barça debe cuajar una actuación convincente para disipar algunas dudas sobre su juego, que en Leganés, pese al 1-2, volvió a decepcionar.

Ernesto Valverde tiene clara la permanente exigencia que rodea al club catalán. "Marejada, aquí, la va a ver siempre, no nos vamos a engañar. Venimos de ganar un partido en el que sufrimos mucho y ya sabemos que aquí se nos exige ganar dando una lección de fútbol en cada partido, y a veces no lo conseguimos", afirmó.

En este sentido, defendió que el equipo remontara en el último compromiso liguero con dos jugadas a balón parado, "porque si las tuvimos fue, porque estábamos todo el rato atacando" y también recordó que sus hombres han tenido también algunas buenas actuaciones esta temporada.

"Está claro que tenemos que mejorar cuando pensamos que no hemos jugado un partido redondo, pero no hay que perder la perspectiva. Es difícil jugar en Leganés. Los rivales también juegan, no están ahí para aplaudirnos. También nos podemos quedar con los partidos que sí han sido redondos, no solo ponernos en el precipicio por los que no lo son. Vamos primeros en la Liga y en la Liga de Campeones y queremos seguir siéndolo", concluyó.