Neymar, el PSG y el día de la marmota

La posible salida de Neymar rumbo a España ha copado la portada de numerosos diarios deportivos desde el pasado mes de junio hasta el día dos de septiembre. La incertidumbre sobre la continuidad del brasileño en París no finalizó hasta que el mercado cerró y la posibilidad de un fichaje de cara a este temporada se esfumó.

El propio jugador no ha rehuido a estos rumores, y ha afirmado en todo momento su intención de marcharse de la capital francesa y su predisposición para volver a vestir la azulgrana junto a sus amigos Messi y Suárez, esos a los que no tuvo problemas en abandonar hace tan solo dos veranos atraído por el dinero qatarí que le ofrecían desde el Parque de los Príncipes.

Hasta tal punto ha llehado el hartazgo de Neymar con la ciudad de las luces que estuvo dispuesto a marcharse al eterno rival de los blaugranas, el Real Madrid, y solo el alto costo de la operación evitó la operación. Todo este ha repercutido en la figura del '10' de la canarinha, quien es recibido con sonido de viento por su propio público cada vez que pisa el feudo de los parisinos, a quienes no ha tenido problemas en responder llevándose su dedo índice a los labios tras sus dos últimos goles.

Pues si parecía que tanto jugador como club estaban obligados a entenderse, y así será al menos esta temporada, los rumores de una posible marcha el próximo mes de junio han vuelto a iniciarse. La diferencia esta vez erradica en que, según se apunta desde el diario Marca, el director deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, está dispuesto a rebajar el precio de negociación por el extremo.

Si bien desde las oficinas de París se esperaba recuperar, como mínimo, los 222 millones de la cláusula pagada al Barcelona por Neymar en agosto de 2017, las expectativas para el próximo mercado han bajado considerablemente. Con una tasación de partida de 180 millones, los dirigentes parisinos esperan acabar con el problema del brasileño de una vez por todas.

A pesar de que el Fútbol Club Barcelona se trata del destino idílico para Neymar, y aunque los blaugranas cuenten entre sus filas con varios jugadores seguidos de primera mano por el PSG como Dembélé o Rakitic, la vuelta del astro brasileño a la Ciudad Condal se antoja más que complicada. En primer lugar, por la denuncia que el jugador mantiene contra el club por el impago de unos 40 millones estipulados en su última renovación con el Barça. Por otro lado, sería una pieza difícil de encajar en un once donde ya conviven Messi, Suárez y Griezmann.

Quien tampoco parece estar dispuesto a desembolsar tal cantidad de dinero es el Real Madrid, pues el objetivo blanco no es otro que la gran estrella francesa Kylian Mbappé, con contrato hasta la temporada 2022 y que no acaba de renovar con los parisinos. Lo que queda claro es que se trata de un culebrón que no ha hecho más que empezar, y que se alargará en el tiempo hasta la salida del brasileño de París.