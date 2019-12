´Griezmann encontrara su sitio´, afirma Loren, exdirector de la Real Sociedad

Loren Juarros, exdirector de la Real Sociedad en el período 2008/20018, ponderó y ensalzó la trayectoria del francés Antoine Griezmann, criado en la Real -donde llegó a los 12 años desde Francia-, y apuntó en una entrevista a Efe que "no hay dudas con Griezmann, es un tipo muy inteligente y él acabará encontrando su sitio en el FC Barcelona al lado de Leo Messi".



Tras la presentación de su libro 'La transición de joven talentoso a deportista excelente', escrito junto al psicólogo Josean Arruza, ambos comentaron las irrupciones de Ansu Fati, con el que hay ?que tener cuidado con los pasos que se dan? y de Vinicius, del que debe ?dejar atrás la ansiedad? para superar sus problemas en la definición y ?rendir al máximo nivel?.



Loren, exjugador del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, analiza la detección del talento, la gestión de las personas y la toma de decisiones, antes del partido que jugará la Real contra el FC Barcelona este sábado en el Reale Arena.



Pregunta: ¿Cómo surge la idea de escribir este libro?



Respuesta: Después de 10 años de trabajo en la dirección deportiva de la Real Sociedad vimos interesante escribir cuáles fueron las bases del trabajo que se realizó allí en base a dejar constancia del trabajo hecho. Hay que recordar que tomamos al equipo en Segunda División y en concurso de acreedores y al final el equipo se ha regenerado y hemos jugado competiciones europeas.



P: Este sábado vuelve Antoine Griezmann a San Sebastián, esta vez con la camiseta del Barcelona. ¿Cómo fueron sus inicios en la Real Sociedad?



R: Antoine llegó con 12 años después de que en Lyon, según nos dicen, le desecharon porque era pequeño. Nosotros tuvimos la oportunidad de incorporarlo y se le veía con mucho talento. Todo fue un poco rodado porque con 17 años, el año que entramos nosotros, se incorporó al primer equipo. Con él encontramos un jugador de alto nivel competitivo y de muchas prestaciones.



Después de jugar la ?Champions? con la Real Sociedad se fue al Atlético de Madrid y tuvo un poco el mismo recorrido. Desde unos inicios un poco complicados en los que el ?Cholo? le tenía un poco fermentando a llegar a ser el jugador más importante de la plantilla. Ahora no tengo dudas de que en el Barcelona, le cueste más o menos, encontrará su sitio y su espacio para rendir como rindió en el Atlético.



P: ¿Cómo ve su relación con Messi?



R: Él es muy inteligente y va a entender que llega a un club en el que hay un líder indiscutible. No tengo ninguna duda de que va a encontrar su espacio y va a respetar a ese líder y se va a vincular a él. Antoine desde que le conozco ha sido un jugador que ha sabido leer los momentos y las situaciones muy bien y estoy seguro de que en el Barcelona las va a saber leer muy bien y que va a ser un jugador muy importante al lado de Messi, de Suárez y los demás?.



Seguro que van a terminar bien relacionados en el campo y también fuera. Messi tiene una importa muy grande y marca la pauta en muchos sentidos, por lo que Antoine tiene que ir acompañando y ganarse el terreno que Messi le vaya a permitir. Estoy seguro de que lo va a conseguir, sobre todo en base al rendimiento deportivo.



P: ¿Y su adaptación a una posición distinta a la del Atlético?



R: La gente no se acuerda, pero Griezmann en la Real Sociedad jugaba en un 4-3-3 tirado a una banda; es un poco la posición que le están pidiendo ahora en el Barcelona aunque en el Atlético acabó jugando más por dentro. Más allá de la posición, es el juego del Barcelona en su conjunto, entender los movimientos de unos y de otros es un poco lo más complicado. Estoy convencido de que lo va a entender y que en poco tiempo va a ser el Antoine que hemos conocido siempre.



P: Uno de los futbolistas que mejor representan los valores de la Real Sociedad es Xabi Prieto. ¿Cómo se consigue inculcar ese sentido de pertenencia?



R: Los valores y principios que se establecen en la cantera de la Real Sociedad son muy importantes. Somos un club donde la filosofía y el sentido de pertenencia lo tenemos muy claro. Esto hace que luego aparezcan jugadores como Xabi Prieto, que son jugadores a seguir y con un gran sentido de pertenencia que además ostentan una gran calidad.



P: En el libro hablan de la gestión del talento joven. ¿Cómo valora la irrupción de Ansu Fati?



El talento futbolístico a veces no va acompañado de la formación personal y eso es lo que hay que medir. Está claro que lo que está haciendo es muy importante, pero mi experiencia me dice que es un jugador con talento pero que para ser un jugador excelente tiene que pasar todavía un recorrido y que hay que tener mucho cuidado con los pasos que se dan. Como el título del libro dice, la transición del joven talentoso a deportista excelente.



Lo importante no es engañarles, hay que ser muy claros con ellos. Son jugadores con un talento diferencial y que son capaces de aparecer en el primer equipo en momentos puntuales y que van a tener dientes de sierra, fluctuaciones, que hay que medir. El trabajo en la psicología del deporte, en los aspectos mentales, son fundamentales para que estos chicos sigan creciendo sin pararse.



P: Otro joven que está en boca de todos es el brasileño Vinicius Junior, que arrastra problemas para hacer gol. ¿Cómo se puede gestionar esta situación?



R: Vinicius es otro jugador con unas capacidades futbolísticas tremendas y un gran talento natural, pero que desde luego por como ha llegado y al equipo al que ha llegado se le ve con una ansiedad tremenda, con un nivel de estrés muy grande y con nivel de precipitación en las acciones definitivas importantes. Lo que yo creo que tiene que hacer es tranquilizarse, serenarse y luego sentir el apoyo del club y de la gente que tiene alrededor.



Vinicius está viviendo una faceta totalmente distinta a lo que vivió el año pasado, y la gestión de la cabeza de esas cosas es la que le va a hacer que al final los goles que todavía no le entran que le vuelvan a entrar. Tiene que bajar su nivel de estrés para ser más eficaz. A mí hay una imagen que me impactó como fue verle llorar en el campo tras marcar un gol en el Bernabéu, porque yo creo que la máxima de un jugador del Madrid con esa edad es meter un gol y no sé si lo disfrutó mucho. Es difícil que rinda al máximo con ese nivel de ansiedad, pero estoy desde luego que va a ser un jugador extraordinario. Su gol ayer en Brujas es importante seguro para ganar confianza.