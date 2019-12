Butragueño clama con el uso del VAR: "Es muy desconcertante"

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, se quejó de las dos acciones de penalti reclamadas por Raphael Varane, afirmando que "es muy desconcertante" que el colegiado no usase el VAR que tiene a su disposición en jugadas "clarísimas".



"Nosotros somos partidarios del VAR, entendemos que la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro porque es imposible que pueda ver todas las jugadas. El VAR interviene cuando la jugada es clarísima, es desconcertante que no haya intervenido porque entendemos que son jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver", aseguró en Movistar.



"Es difícil entender que una tecnología que está a disposición de los árbitros no se ha ya utilizado. Es muy desconcertante. El gol anulado es una jugada dudosa, las otras dos son clarísimas. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral, sinceramente como aficionado al fútbol, el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el responsable del VAR y el árbitro pero lo tiene que revisar o le dicen que no ha pasado nada. Las imágenes llaman la atención", añadió.



Dejando clara la postura del Real Madrid, Butragueño sentenció afirmando que las dos acciones dentro del área del Barcelona "se tenían que haber tratado de otra manera". En lo deportivo, Butragueño se mostró satisfecho por la imagen dejada en el Camp Nou en el empate sin goles.



"Muy satisfechos con el rendimiento del equipo. Ha sido valiente, hemos ido a presionar al Barcelona a su campo, le hemos quitado la pelota, hemos sido capaces de desactivar su circulación. La primera media hora fue clarísima nuestra, hubo un solo equipo en el campo. El resultado no refleja lo que ocurrió en el terreno de juego. El Real Madrid mereció ganar claramente", sentenció.