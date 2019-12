Valverde: "Con el VAR no se iba a acabar la polémica"

Después de las quejas del Real Madrid sobre el uso del VAR en el último clásico, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este viernes que, a pesar de la introducción del videoarbitraje, la "polémica" continuará porque "está unida al fútbol".

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alavés, el técnico del equipo azulgrana opinó sobre las quejas que en las últimas semanas han surgido en relación con la aplicación del protocolo de esta herramienta.

"Está claro que con el VAR no se iba a acabar la polémica, está unida al fútbol. Se nos olvida que el VAR está para ayudar al árbitro. A veces les toca quejarse a unos, otras veces a otros. Tengo la sensación de que en 2020 va a seguir igual", aseveró.

En este sentido, afirmó que "el clásico da mucho de sí", todavía más este año en el que, en su opinión, se ha jugado "durante dos meses" por todo lo que ha rodeado el partido más allá del fútbol.

"Todos tenemos que comer y es normal que se vaya hablando. Esto a mi no me interesa porque no arreglamos nada", agregó el técnico sobre el último Barça-Real Madrid.

Así, prefiere centrarse en acabar este sábado el año 2019 "con un buen sabor de boca" ante el Alavés, un rival que, según destacó, se defiende bien, "va intentar salir al contraataque" y "presionar alto".

Sobre el balance del 2019, en el que su equipo ha conquistado el título de Liga, Valverde señaló que ha vivido "muy buenos momentos" y "muy malos", pero matizó que "el ganar y el perder son parte de la vida, y el fútbol es como la vida".

"Siempre hacemos una fotografía del año buena, independientemente de que hay cosas que me gustaría mejorar. Tenemos una exigencia muy alta para que nuestro entorno este contento. Tenemos que ser mejores que el contrario siempre, sabemos lo que eso conlleva", apuntó.

El Barça aspira a cerrar el año como líder de LaLiga Santander. De momento ocupa la primera posición con los mismo puntos que el Real Madrid, algo que en las últimas temporadas no se había producido.

"Va a ser una temporada dura como lo han sido todas. Este año no tenemos la ventaja que hemos tenido en años anteriores, pero estamos en buena posición. Se decide todo en primavera y será entonces cuando tendremos que estar bien colocados", indicó.