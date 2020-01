Aubameyang y Dani Olmo podría revolucionar el ataque del Barça

Aunque ahora mismo se encuentra en plena renovación de Luis Suárez, este año fichó a Griezmann y cuenta con Dembélé en el equipo y Coutinho cedido -además de Messi-, el Barça quiere apuntalar su futuro y mira al mercado buscando delanteros de primer nivel para incorporar en el mercado estival.

El pasado año estuvo siguiendo al hoy madridista Jovic durante gran parte de la temporada, aunque finalmente no incorporó a ningún punta nato y sí a un Griezmann que está jugando en banda. Por lo que Suárez, a día de hoy, sigue sin sustituto. Sin embargo, eso podría cambiar. Desde Inglaterra, varios medios aseguran que el Barça hará un intento para fichar al delantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, un futbolista que ya forzó su marcha del Dortmund y que no está contento ahora mismo en el club londinense. El Barça no sería el único pretendiente, pues según estos mismos medios, el Inter también se ha interesado por él.

No sería el único en llegar. Ayer, en Barcelona confirmaban que el club blaugrana ya había hecho una primera oferta al Dinamo de Zagreb por Dani Olmo, un jugador formado en la Masía y que se marchó muy joven al club croata. El internacional español era elegido, precisamente, el último día del año en el once revelación de la actual Champions League. La oferta no sería para incorporarlo de inmediato sino para que llegara el próximo mes de junio.