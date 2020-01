Malestar en el Barça por las palabras de Dani Olmo

Dani Olmo habló hace unos días para el medio L'Sportiu confesando su deseo de volver a Barcelona y hablando ya de una oferta hecha por los culés. Estas declaraciones públicas del canterano culé no han gustado nada en Can Barça, donde prefieren mayor discreción para realizar el fichaje del jugador del Dinamo de Zagreb.

El Barcelona quiere repetir las fórmulas que utilizó para contratar a Frenkie De Jong, es decir, cerrando el fichaje en enero pero con incorporación a la plantilla en verano. Esto se debe a la gran competencia que existe con Dani Olmo, igual que ya existiera con De Jong cuando PSG y Manchester City andaban detrás del holandés.

Dani Olmo está brillando esta temporada con el Dinamo de Zagreb, ha marcado goles en Champions y el verano pasado fue elegido mejor futbolista del Europeo Sub-21. Su nombre ya figura en las agendas de los equipos más grandes de europa como Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Juventus, Milan y Borussia Dortmund.

El polivalente delantero catalán, de 21 años, milita en el Dinamo Zagreb pero no quiere renovar el contrato que vence en 2021, lo que le convierte en una de las mejores oportunidades que hay. En Zagreb se dice desde hace meses que el Dinamo pide unos 40 millones por un jugador que dejó La Masia con 16 años para probar suerte en Croacia. Olmo dijo en una entrevista concedida a El País en octubre que no tenía cláusula de rescisión alguna en su contrato.

El delantero de Terrassa tiene virtudes que gustan mucho en la cúpula del FC Barcelona. Dani Olmo es capaz de jugar en ambas bandas y tiene facilidad para asociarse en juegos combinativos. Además, su sacrificio en la presión es otra cualidad que gusta mucho. Dani Olmo es el jugador que más kilómetros ha recorrido en Champions League con 63.358 km.

Olmo cree que es el momento de dar un paso más en su carrera y tiene claro su objetivo: "Puede ser que sí (sea el momento de salir). Mi objetivo es ir a la Eurocopa y se me hará difícil si en los próximos meses sólo juego una competición menor. Y no sólo por ir a la Eurocopa, también por seguir mejorando. No es que me esté ofreciendo; es que me veo preparado para dar un paso en mi carrera".