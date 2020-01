Setién: "La exigencia no me la impone el club, me la impongo yo mismo"

Setién: "La exigencia no me la impone el club, me la impongo yo mismo"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, aseguró que la exigencia de dirigir al primer equipo azulgrana se la impondrá él mismo y subrayó que tratará de aislarse del entorno "para evitar descentrarse y sufrir un desgaste" que, según opinó, no le va a ayudar.



En la rueda de prensa previa a su debut contra el Granada, el preparador cántabro desgranó detalles sobre el recibimiento que ha tenido por parte de los jugadores y detalló que uno de sus objetivos es "poner las condiciones" para que sus jugadores se adapten al "juego de posición" que plantea.



Setién, que el pasado martes relevó a Ernesto Valverde en el banquillo azulgrana, desveló que "la semana ha ido francamente bien" con los jugadores, especialmente por "la actitud" que han mostrado en cada entrenamiento.



"La semana ha ido mucho mejor de lo que esperaba. Es verdad que cuando te presentas a un equipo tienes la incertidumbre de cómo van a responder. Me ha sorprendido ver la actitud que ha habido para trabajar y aceptar los cambios que hemos propuesto. Estoy muy contento por todo, por el trabajo y la capacidad de entender cualquier cosa que dices. Ha sido todo maravilloso", celebró.



En sus primeros días, Setién ha hablado con la mayoría de sus jugadores, algo que, según precisó, "será habitual" porque le gusta "cambiar muchas impresiones y debatir sobre lo que se propone".



"Hoy ha habido un caso con Arturo Vidal y luego lo ha aplicado muy bien en el entrenamiento. Es un ejemplo de la comunicación que tenemos que tener entre ellos y nosotros", apuntó.



Dio pocas pistas sobre la alineación contra el Granada, si bien admitió que "hay jugadores con una jerarquía que están en un escalón superior".



Aunque también abrió la puerta a que los jugadores del fútbol base gocen de oportunidades: "No me suelo fijar en los nombres, sino en lo que me aportan en los entrenamientos. Y en eso quizá algún día os sorprenda con algún jugador del filial de inicio".



Pocos días después de aterrizar en Barcelona, Setién calificó esta oportunidad de "regalo absolutamente inesperado" y prometió aprovecharlo "hasta el último día".



En este sentido, no rehuye a la presión: "La exigencia a mí no me la impone el club, me la impongo yo mismo. Sé donde estoy, pero a mí no me van a tener que llamar la atención desde el club. Esa presión no la voy a sentir. La siento conmigo mismo".



Y, entre risas, añadió: "Cada mañana me despierto y digo: 'Ostia voy a entrenar a este club y a estos jugadores y en esta ciudad deportiva'. No hay un sitio mejor. Es difícil de asimilar para alguien que no esperaba estar aquí".



Sobre la posibilidad de fichar a un recambio para Luis Suárez, Setién apuntó que se ha dado "un margen con el club para valorar este tema".



Más rotundo se mostró cuando fue preguntado por la importancia del juego de posición en su esquema. "Hay algunos jugadores que tienden a perder la posición y a desordenarse. Incidiremos mucho en ello. Poco a poco, en aquellos jugadores a los que se les tenga que enseñar, lo iremos haciendo y lo acabaremos consiguiendo, porque es una parte importante de nuestro juego".



Aunque más allá del estilo, tiene claro que lo importante es ganar sin renunciar a jugar bien: "Siempre prefiero ganar. Vamos a entenderlo bien, lo que quiero es ganar. Si gano jugando mal, no me iré contento para casa. Jamás les diré a los futbolistas que con el resultado me vale. Uno si juega bien, tiene más posibilidades de ganar".



En su debut, Setién "espera al mejor Granada" en el Camp Nou, donde está convencido que se verá a un Barça "con un estímulo importante para poner en práctica las cosas que se han hablado durante la semana".