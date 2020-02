El Barça no conoce la derrota sin Piqué

El Fútbol Club Barcelona afrontará este domingo en el Benito Villamarín un trascendental encuentro ante el Real Betis. Recién eliminado de la Copa del Rey a manos del Athletic Club y sembrando muchas dudas en su rendimiento lejos del Camp Nou, ganando in extremis al Ibiza en Copa y cayendo en Mestalla y San Mamés.

Para colmo de males, el Barcelona viajará a Sevilla sin el líder de la defensa, Gerard Piqué, que vio la décima cartulina amarilla el fin de semana pasado y que deberá cumplir el correspondiente partido de sanción ante los de Rubi.

Sin embargo, los azulgranas no parecen acusar la ausencia del central cuando este no juega. No en vano, esta temporada los catalanes se enfrentaron al Eibar ganando 0-3 en Ipurua, también venció al Borussia Dortmund (3-1) y al Inter de Milán (1-2) en Champions, y en Copa del Rey, al Ibiza en la primera ronda que disputó (1-2) Y en todos esos partidos el factor común fue la ausencia de Piqué.

Ahora, Setién regresa al Benito Villamarín por primera vez tras dejar el banquillo verdiblanco y lo hará sin el capitán blaugrana, por lo que deberá utilizar una defensa nueva desde su llegada a Can Barça, donde siempre contó con Piqué. De esta forma, casi con total seguridad serán Umtiti y Lenglet los encargados de liderar el eje de la zaga, pues son los dos únicos centrales específicos que le quedan al cántabro en la plantilla.