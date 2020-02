Griezmann se siente aislado en el Barça

El francés Antoine Griezmann se siente aislado en el Barcelona, donde el argentino Lionel Messi le ignora y arrastra al resto de los compañeros a hacer lo mismo en el campo, según publica este martes la revista 'France Football'. La publicación francesa revela algunas frases de queja del jugador, que atribuye el frío recibimiento que ha tenido en el vestuario azulgrana a los celos que despierta su condición de campeón del mundo.

Según la revista, Griezmann, a punto de cumplir 29 años, emite en privado las quejas que calla en público, donde no deja ver su descontento con el trato que recibe de sus compañeros, según él, aleccionados por un Messi que le ha excluido de los circuitos preferentes. "No van a poder conmigo, no voy a abandonar", señala el futbolista, según desvela 'France Football'. "Están celosos de mí" por haber ganado el Mundial de 2018. "Es mejor reírse", agrega el exjugador del Atlético de Madrid, cuya prioridad pasa, siempre según la revista, por "aguantar hasta la Eurocopa y mantener la forma física sin desesperarse".

La publicación asegura que Griezmann, fichado el pasado verano por 135 millones de euros, se sitúa en una posición que ya conocieron otros atacantes que han tenido que convivir con Messi, como el sueco Zlatan Ibrahimovic, el chileno Alexis Sánchez, el francés Thierry Henry o el camerunés Samuel Eto'o.

Por si fuera poco, 'France Football' revela que la integración del francés en Barcelona no está siendo sencilla y que su pareja, Erika, no ha encontrado una vida social aceptable y se queja a sus amigos de ello. La revista asegura que precisamente fue su pareja la que convenció a Griezmann de no fichar por el Barça tras la temporada de 2018, una decisión anunciada en un documental que no gustó a los aficionados ni al vestuario y que dificultó su integración en la ciudad.