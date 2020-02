El Barça pone precio a Rafinha

El Barcelona, que no pierde de vista la necesidad de adquirir un nuevo 9, está ya pensando en la próxima temporada de fichajes, en la que está obligado a vender jugadores por 124 millones de euros en el mercado de verano y anda ya pensando en las posibles combinaciones para que esto ocurra. Uno de los nombres que más suena para salir del club azulgrana es el de Rafinha, el futbolista, que actualmente está cedido en el Celta, tendría que volver la próxima temporada al equipo de Setién. Pero, ni el centrocampista, ni el Barça barajan esa posibilidad.

El brasileño y el club llegaron a un acuerdo durante la última renovación del futbolista de rebajar la clausula de rescisión de 75 millones a 17 al finalizar esta temporada. A ambas partes le interesa la salida del jugador, que no tiene cabida en el equipo azulgrana, donde la competencia en el centro del campo es muy alta y no puede optar a muchos minutos de juego. Por tanto, cuando se produzca una oferta, no habrá nada que los ate y el jugador podrá salir del equipo sin problema alguno.

Esta venta ya se intentó realizar en el verano del 2018 aunque sin mucho éxito pese al interés que tenía puesto el Real Betis en el centrocampista debido al alto precio que se pedía por el jugador, que sobrepasaba la capacidad del club verdiblanco. Finalmente acabó llegando a Heliópolis el futbolista argentino Giovanni Lo Celso. Rafinha, que se encuentra hasta junio cedido en el Celta, no está aportando al club gallego el rendimiento esperado ya que solo ha obtenido tres victorias de los 19 partidos disputados. . Los celestes, serían los principales interesados en comprar al brasileño por la nueva cantidad ofrecida debido a la mejora del jugador en los últimos encuentros, siempre y cuando los de Vigo logren la permanencia.