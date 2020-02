El Barcelona 19/20, la casa de los líos

Bartomeu, presidente blaugrana, no está teniendo una temporada fácil.

A mediados de febrero, salvo el fiasco copero, el Barcelona es segundo en la Liga, a un punto del eterno rival, el Real Madrid, y afronta los octavos de final de Champions League, con el Nápoles del exbético Fabián como rival. Sin embargo, no está siendo una temporada fácil en 'Can Barça', hasta el punto de haberse convertido en la 19/20 en la 'casa de los líos'. He aquí algunas de las polémicas blaugranas vividas desde el inicio de la campaña.





Piqué contra la directiva



Tras ganar al Getafe en la J7, el central blaugrana realizó las siguientes declaraciones: "Conocemos los diarios afines al club, los artículos que salen, aunque los firmen otras personas. Nosotros no nos queremos enfadar, queremos rendir y ganar títulos. Espero que nadie intente provocar peleas que no existen", explicó en zona mixta en relación a diversas informaciones que ponían en tela de juicio la actitud de los jugadores.

Pocos días después, el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, lo convocó a una reunión para abordar el asunto. No hubo una valoración oficial.





El despido de Víctor Valdés



Pocos días después, el Barcelona despidió al que fuera portero culé como entrenador del Juvenil A blaugrana. El motivo no era otro que la fuerte discusión que mantuvo con Patrick Kluivert, director del fútbol base. El choque con el holandés fue sólo la punta del iceberg de una trayectoria marcada por las desavenencias y que acabó de la peor manera posible.





Destitución de Valverde



La gestión de la marcha del extremeño fue un despropósito. La salida del extremeño estaba cantada. La imagen mostrada ante el Real Madrid (0-0) y en Cornellá (1-1) fue su sentencia, muy tocado por el doble fiasco en Champions frente a la Roma (2018) y Liverpool (2019), aunque se mantuvo en el puesto gracias al apoyo del vestuario. Toda la gestión de su destitución dejó mucho que desear.

El 'no' de Xavi

La eliminación ante el Atlético de Madrid, pese a la buena imagen ofrecida, en la Supercopa fue la puntilla. Oscar Grau y Eric Abidal se marcharon a Doha para tratar de convencer a Xavi Hernández. Luego, desmentido del Barça con una foto con Dembélé, que realizaba en la capital qatarí su rehabilitación, la confirmación del Al-Sadd de las conversaciones y la negativa de Xavi, quedando Valverde debilitado y desautorizado.

Luego, como es conocido, llegó Quique Setién, que aprovechó el desaguisado montado para negociar un contrato superior a los seis meses que le habían ofrecido mientras esperaban a Xavi.

Declaraciones de Abidal

Ya en febrero, Bartomeu tuvo que interrumpir un viaje para regresar a Barcelona y apagar el nuevo lío abierto con una entrevista de Eric Abidal en la que criticaba a algunos jugadores, sin dar nombres, y les hacía responsables de la marcha de Valverde. Leo Messi se mostró muy molesto en Instagram y respondió al francés que, de momento, continúa en su cargo.

El circo para fichar un delantero

El Barcelona ha recibido el OK de LaLiga y la Federación para incorporar un nuevo futbolista que supla el hueco del lesionado de larga duración Ousmane Dembélé. Tiene hasta el 6 de marzo, pero lleva haciendo gestiones desde hace varias semanas sin suerte.

La falta de 'cash' le ha hecho virar radicalmente su plan. De Aubameyang, Lautaro Martínez o el valencianista Rodrigo; pasando por Bakambu, que recibió la llamada desde Can Barça y se subió a un avión, del cual tuvo que volverse; y, ahora, Braithwaite, tras barajar nombres tan variopintos como Ángel, Loren, Roger, William José...

'BarçaGate'

Así ha calificado la prensa catalana el último escándalo en Can Barça, en el centro de la polémica después de que el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER Catalunya destapara que I3 Ventures (ya despedida), una empresa consultora especializada en Big Data que la entidad blaugrana tiene contratada, habría atacado a través de diferentes cuentas en las redes sociales a personalidades y entidades relacionadas directa e indirectamente con la misma.

De nuevo, Neymar

Y por si fuera poco... Neymar. El Santos ha enviado un burofax a la entidad blaugrana para pedir 4,5 millones de euros como compensación por haber jugado sólo uno de los dos amistosos acordados en su día por el traspaso del delantero.