Las peticiones de Xavi que descartaron su fichaje por el Barcelona

Con la destitución de Ernesto Valverde el pasado mes de enero tras la derrota en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona inició un proceso de búsqueda de un nuevo entrenador, que deparó en la contratación de Quique Setién días después tras encontrarse la negativa de todos los candidatos, como Ronald Koeman o Mauricio Pochettino.

El primer y principal candidato a ocupar el banquillo del Camp Nou era Xavi Hernández. El actual técnico del Al-Sadd se reunió en Qatar con Eric Abidal y Óscar Grau, CEO del FC Barcelona, pocas horas después de la eliminación azulgrana. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y finalmente se acabó buscando al cántabro para liderar a los Messi, Luis Suárez y Griezmann los próximos 18 meses.

Si bien en un inicio las primeras informaciones apuntaban a que Xavi había desechado la oferta por no sentirse preparado, por tener aún contrato en vigor con el club qatarí y por haber llegado a un acuerdo con el precandidato a la presidencia del Barcelona Victor Font, anoche en el Larguero desvelaron que durante la reunión entre los representantes del Barça y el propio Hernández, este último le habría realizado una serie de peticiones para hacerse cargo del club catalán.

Según esta información, el ex capitán azulgrana habría pedido no coger el equipo hasta el próximo mes de junio, y no a mitad de temporada como le ofrecieron; control total sobre el área deportiva, que actualmente recae sobre varias personas como el propio Abidal; así como del fútbol base; la contratación de Carles Puyol como enlace entre despachos y futbolistas; la recuperación de Joan Vilá, ex director de Metodología azulgrana y al que Xavi considera su padre deportivo; el fichaje de Jordi Cruyff; remodelación de los servicios médicos del Barcelona y la contratación de su hermano Óscar Hernández como parte del cuerpo técnico.

Al parecer, todas estas peticiones son las que habrían llevado al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, a descartar la negociación con el que fuera una de las piezas importantes del sextete de Guardiola y del éxito azulgrana en las siguientes temporadas. El máximo representante de Camp Barça quería un recambio inmediato y no un entrenador de transición, por lo que se acabó apostando por Quique Setién.

Gabi, ex del Atlético de Madrid, ratifica la versión de Xavi



Durante la presentación de Quique Setién como nuevo técnico azulgrana, el director deportivo Eric Abidal afirmó que en ningún momento el club azulgrana había tratado la contratación de Xavi como nuevo entrenador azulgrana. Sin embargo, el que fuera jugador del Atlético de Madrid Gabi, desmintió esta versión afirmando que Xavi le había comentado que el club azulgrana había ido a por él, pero que decidía quedarse en Qatar ya que, según piensa el ex capitán colchonero, la situación en Barcelona no era la propicia para ir. "Ha sido todo un circo, esa imagen deja mal al barcelonismo"