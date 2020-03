La exaltación de Sarabia que molesta al vestuario del Barcelona

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona dejó multitud de imágenes destacables, desde los goles de Vinícius Jr. y Mariano, a los piques entre Jordi Alba y Carvajal o la emotiva celebración de Casemiro tras el tanto de su compatriota. El encuentro podía suponer la resolución del título liguero si los blaugranas se hubieran llevado los tres puntos, pues la ventaja se habría ido hasta los cinco puntos más golaverage.



Esta tensión sobre el resultado del campeonato pudo verse reflejado en los banquillos, especialmente el ocupado por Quique Setién y su segundo entrenador Eder Sarabia. Las cámaras de Vamos de Movistar + captaron al bilbaíno fuera de sí con el paso de los minutos al ver que el partido -y por ende el liderato- se le escapaba al Fútbol Club Barcelona.



"No es un pase a Busi, es un pase a los interiores. ¡Ahí!", "Gol... Métela Antoine (Griezmann), me cago en mi p*** madre... suave, suave", "Pero tira a gol, me c*** en Dios" o "No podemos tener la línea defensiva metida tan atrás porque nos estiran y luego viene Benzemá y nos crean mucha superioridad" fueron algunas de las frases que se pudieron rescatar las cámaras.







Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

El comportamiento de Eder Sarabia en la zona técnica del Bernabéu no ha pasado desapercibida para el vestuario del Barça. No gustan los modos, ni el protagonismo del 'segundo' de Quique Setién. Conste que es información, no opinión. Ya venía precedido de esa fama. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 2, 2020

El periodista de Mundo Deportivo, especialista en información del club blaugrana, publicó ayer un tuit afirmando que estas imágenes no han sentado especialmente bien dentro del vestuario del, especialmente por los modos del segundo técnico dey el protagonismo que estas imágenes y él mismo están tomando.Como señalaron anoche en El Partidazo de Cope, el jugador más afectado por todo esto sería. El francés es el punto de mira en dos de estas frases, una sobre la ocasión que falla de primeras dentro del punto de penalti y otra sobre su comportamiento en el terreno de juego."No hace nada de lo que hay que hacer, de repente empieza a jugar y tirar, cuando tiene que jugar la pelota. ¡C***!" llegó a decir el bilbaíno sobre, supuestamente,, pues en ese momento el banquillo blaugrana se encontraba comentando unas acciones del francés. Este tipo de comportamiento deno es nuevo en nuestro campeonato, pues ya en la etapa deen el banquillo bético se pudo ver a su segundo actuar de este momento en multitud de ocasiones.