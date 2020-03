El vestuario del Barça, contra Setién: "Estos no saben llevar el barco, les viene grande"

No está siendo la etapa soñada por Quique Setién. El otrora entrenador del Real Betis llegó a la Ciudad Condal para hacerse a cargo del Fútbol Club Barcelona cargado de ilusión y optimismo. "Ni en mis mejores sueños me habría imaginado estar aquí" llegó a afirmar el cántabro acompañado por Josep María Bartomeu y Eric Abidal en su presentación.



Apenas mes y medio más tarde la situación no podría ser más radicalmente opuesta. Eliminados de la Copa del Rey por el Athletic y sin liderato en liga tras caer derrotados ante el Real Madrid en el Clásico del Bernabéu, la situación de Setién se va tornando cada vez más complicada en el vestuario azulgrana. Uno de sus amigos y compañeros más cercanos, el entrenador Manolo Mesa, acudió al programa Club de la Mitjanit de Catalunya Radio para explicar la situación del santanderino.



El ex entrenador de Las Palmas afirmó que Quique Setién no lo está pasando bien dentro del vestuario del Fútbol Club Barcelona, pues se ha encontrado comportamientos y actitudes que no esperaba y que la situación es peor de lo que pensaba antes de hacerse cargo del mismo.





?? SETIÉN, PERPLEX



?? Està desagradablement sorprès amb el que s'ha trobat, però manté l'optimisme



?? L'staff nota que els van rebre amb cert recel, marcant territori



?? Els ha sorprès el pes que tenen certs jugadors i tot plegat ha provocat situacions de tensió#ClubMitjanit pic.twitter.com/EEE0B6q5em — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) March 3, 2020

?? MALA MAROR



?? Alguns jugadors no confien en l'staff de Setién. No els veuen amb capacitat per dirigir el Barça



?? Els jugadors van tenir clara aquesta impressió ben aviat, després de Mestalla



?? N'hi ha que culpen la mala gestió i diuen que allà es trenca tot#ClubMitjanit pic.twitter.com/UI3CFchQIr — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) March 3, 2020

El vestuario del Barcelona, también en contra de la Junta directiva

Acorde a esta información, desde la propia Catalunya Radio se afirmó que la situación en el vestuario deles tal que incluso algunos futbolistas no confían en el s taff de, que no les ven capacitados para entrenar y dirigir a un club de la entidad del. "Estos no saben llevar el barco, les viene grande" relatan algunos futbolistas según este medio.El ex entrenador delse habría encontrado con situación extrañas durante algunos entrenamientos, como dificultades para pitar partidillos de entrenamientos como hiciera en su etapa en. En una ocasión, uno de los miembros del staff del cántabro no se encontraba junto a sus compañeros en la sesión preparatoria ya que se encontraba realizando trabajo de análisis de vídeo. Una vez acabado el entrenamiento, uno de los jugadores se acercó a este miembro para preguntarle si la sesión era optativa ya que no todos los miembros del cuerpo técnico se encontraban en la misma ante el asombro deNo es el cuerpo técnico dela única diana contra la que apuntan desde el vestuario del. Según esta misma información de Catalunya Radio, algunos futbolistas piensan que la gestión realizada por latras ladestituyendo aha dinamitado la temporada y las opciones de lograr algún título durante la misma.No es la primera vez que los jugadores blaugranas apuntan responsabilidades hacia los dirigentes del club. En apenas un mes se han sucedido diferentes casos que van en la misma dirección que esta información, como el rifirafe entreen redes sociales o la respuesta dea un periodista cercano a la directiva azulgrana acusándole de marioneta. El club catalán vive en una continua situación combulsa desde que se iniciara el año y se conociera la salida de, una situación quedebe tratar de revertir para hacer frente al tramo final de la temporada y tratar de levantar uno de los dos títulos en los que elsigue compitiendo.