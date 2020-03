Ben Yedder estuvo a un paso del Barcelona

Wissam Ben Yedder continúa muy presente en en el corazón de todos los aficionados del Sevilla Fútbol Club. El delantero franco-tunecino ha sido uno de los mejores rematadores que ha pasado por la historia del equipo hispalense y su venta así lo demostró, dejando 40 millones en las arcas del Sevilla.

Ben Yedder no ha perdido un ápice de gol desde que se marchara a Mónaco, el 'nueve' acumula 18 goles y siete asistencias en 26 partidos, convirtiéndose en el mejor ariete de todo el campeonato francés. La gran temporada de Ben Yedder que no ha pasado desapercibida ni para el Barça, pues el propio jugador reconoció en la revista Onze Mundial que este pasado invierno hubo acercamientos. "Recogieron información sobre mí varias veces. Este invierno podría haberse hecho también. No se hizo, es así, y no se supone que se haga más adelante".

Además, el exjugador del Sevilla desvela que cuando militaba en las filas del equipo andaluz ya había interés por parte del club blaugrana: "Ya para empezar, esto del Barça es algo que podría haber sucedido mucho antes. El verano pasado, por ejemplo."

Para el jugador, el interés "demuestra que estoy haciendo un buen trabajo. Pese a saber de este interés me mantuve centrado en lo profesional y enfocado en mis actuaciones con el Mónaco. Cuando llegó lo del Barça me lo tomé como un plus, como un extra", afirmó. El objetivo principal de Ben Yedder es intentar que el Mónaco participe en la próxima Champions League, ya que la Eurocopa se ha aplazado.

Ben Yedder se marchó del Sevilla por 40 millones de euros, un gran dinero que se quedó en bastante menos por la inversión de Rony Lopes, que no ha rendido ni mucho menos al nivel del francés. El Barça tuvo entre sus preferencias a Ben Yedder, pero le faltó liquidez para ficharlo y al final cerró la contratación de Braithwaite.