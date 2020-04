Bartomeu hace limpia en la Junta del Barça y esta le responde

Parece que ni siquiera el frenazo al mundo deportivo que ha provocado el COVID-19 y las graves consecuencias sanitarias y económicas que este provoca sobre la población mundial puedan calmar las aguas en Camp Barça. Desde el pasado mes de enero los problemas han ido sucediéndose uno tras otro, desde la destitución de Ernesto Valverde hasta los encontronazos con los jugadores para firmar la reducción salarial, dándose el último de estos líos en la Junta Directiva de Josep María Bartomeu.

Y es que anoche saltaba la noticia: el presidente del Barça señalaba a cuatro directivos, entre ellos Emili Rousaud, quien en principio iba a ser el candidato continuista de esta Junta para las elecciones de 2021 en el FC Barcelona. Estas decisiones habrían llegado, según cuentan en el diario Marca, tras los sucesos ocurridos con la empresa I3Venture, donde al parecer el club azulgrana habría pagado por realizar campañas en redes sociales contrarias a candidatos, personalidades e incluso jugadores del primer equipo, siempre con la intención de mejorar la imagen de la Junta Directiva.

Además del propio Rousaud, Enrique Tombas, vicepresidente cuarto y tesorero, también ha sido señalado por el presidente. Si bien Bartomeu no tiene potestad para cesar a ningún directivo (aunque sí puede modificar su rol dentro de la Junta), el hecho de que hayan sido señalados de esta forma por el máximo mandatario culé complica de sobremanera la continuidad de estos en el barco azulgrana.

Por otro lado, la Junta deberá trabajar en la búsqueda de un sustituto para las elecciones del año próximo, pues una vez señalado Rousaud, parece que Jordi Roche, quien no forma parte de la directiva actual, será el encargado de realizar la propuesta continuista al aficionado barcelonista.

Rousaud dispara contra Bartomeu y su gestión



Si bien anoche se conocía esta información, esta misma mañana uno de los señalados, Emili Rousaud, ha querido comparecer en Catalunya Radio para dar su versión de los hechos, atacando al presidente actual del Barcelona. "Bartomeu me llamó para decirme que quería hacer una remodelación de la Junta, y que tenía recelos con una serie de directivos, entre ellos yo. Había filtraciones a la prensa que molestaron a los jugadores y consideraba que yo había criticado el trabajo de los ejecutivos del club. Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa, pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores. Sobre los ejecutivos, le dije que, como en toda empresa, hay gente más válida que otra. Me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo".

También quiso Rousaud hablar sobre el asunto de I3Venture, afirmando el modus operandis que se venía indicando del reparto en las facturas. "Yo estoy en el comité de adjudicación y las facturas de esta empresa se trocearon con el objetivo de saltarse los controles internos del club, eso es una realidad".