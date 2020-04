Jaume Barroso (abogado): "Querella a Rousaud se resolverá en conciliación"

Barcelona, 14 abr (EFE).- El abogado Jaume Barroso, experto en derecho deportivo, dijo este martes a EFE que la querella que anunció la noche del lunes la directiva del Barcelona contra el exvicepresidente Emili Rousaud "se resolverá y liquidará probablemente en un acto de conciliación en un juzgado civil".



Barroso, sin embargo, considera que los acuerdos adoptados por el consejo del FC Barcelona carecen de validez porque no estaba compuesto por el mínimo de miembros (14) que establecen los estatutos.



En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Barroso subrayó que la ley de enjuiciamiento criminal obliga a una conciliación previa en un jugado civil, donde "se le va a pedir al querellado que reconozca unos hechos y que abone un importe como indemnización".



"Yo el recorrido que le veo a esta acción penal es que se acabará en ese acto de conciliación en un juzgado civil. Porque Emili Rousaud no ha concretado la persona de la organización que supuestamente metió la mano en la caja, como él insinuó. El derecho penal requiere de pruebas indiscutibles", señaló el abogado.



Hace una semana, tras presentar la dimisión como vicepresidente institucional en la junta del Barça, Emili Rousaud dejó entrever en diversas entrevistas que alguien en el club podría haber "metido la mano en la caja".



Se refería a los supuestos sobrecostes del contrato que el Barça firmó con la empresa I3 Ventures para promover una imagen positiva en las redes de la junta directiva, y también a que dicha empresa utilizó los fondos para cargar contra personal del Barça y antiguos miembros del club.



"Lo que dijo Rousaud fue que dentro de la entidad, posiblemente, alguien robó. Yo, si hubiese sido abogado del Barcelona, lo que hubiese hecho es enviar un burofax al ya exvicepresidente para que concretase la persona que él considera que ha metido la mano en la caja", añadió el abogado consultado por EFE.



A raíz de este caso, el Barcelona contrató los servicios de PriceWaterhouseCoopers (PwC) para que hiciese una auditoría sobre el que se ha conocido como 'Barçagate', cuyo resultado aún no se ha concretado, aunque hace unos días el diario Sport apuntó que los datos que se reflejan en la auditoría apuntan a que se hicieron pagos a I3 Ventures por valor inferior a los 200.000 euros para evitar el control de la directiva.



No obstante, acerca de la querella que anoche anunció la junta, Jaume Barroso apuntó que la configuración de la directiva no cumple los estatutos del club, pues después de la dimisión de seis directivos hace unos días, el consejo tiene 13 miembros, uno menos de lo que exige el artículo 33 de dichos estatutos.



Barroso plantea dudas acerca de si el Barcelona puede presentar en estas condiciones y en estos momentos no sólo una querella contra Rousaud, sino impulsar cualquier acuerdo.



"Una junta como ésta que se ha acogido a la literalidad de los estatutos, como en el caso de una moción de censura que planteó el socio Agustí Benedito, sobre qué eran o no días hábiles, sorprende ahora que no tengan claro que deben ser catorce miembros y no trece los que adopten decisiones", recordó.



"Yo entiendo que lo que hicieron ayer fue una declaración de intenciones, supeditada a cuando sean como mínimo catorce miembros, y será entonces, en una nueva reunión, que sí que se puedan aprobar acuerdos, incluso interponer una querella. Por lo tanto, los estatutos dicen de forma implícita que no se pueden adoptar acuerdos de junta con menos de catorce miembros. Anoche se llevó a cabo sólo una declaración de intenciones, porque de lo contrario estaríamos ante un incumplimiento de estatutos", añadió Barroso.



"De esta forma, no pueden iniciar un trámite de interposición de una querella contra Rousaud, por ahora. Deben esperar a una nueva reunión, con un miembro más para ser catorce, y entonces sí podrán hablar de acuerdos de junta. A día de hoy, lo que se hizo anoche fue expresar intenciones, porque la junta no tiene en este momento el número mínimo que exigen los estatutos", subrayó.



Finalmente, Jaume Barroso, que se define como un activista culé, reclamó que el Barcelona "debería acostumbrarse a firmar los comunicados que emite, porque todo el mundo acaba eludiendo responsabilidades pasándolo todo por el concepto 'Barça'".



"Yo creo que se trata de una buena praxis firmar los comunicados. Claro que el Barcelona puede emitir un comunicado sin firmarlo, pero sería una buena praxis saber por ejemplo que cuando hace más de un mes el club negó en un comunicado que se había contratado a una empresa (I3 Ventures), y que ésta acabó escribiendo contra jugadores y personal que ya no está en la entidad, pues sería bueno saber quién firmó ese documento, entre otros. Porque al final, en el nombre del Barça, acabamos utilizando la denominación del club para todo y no sabemos quién está detrás del comunicado", concluyó Barroso.