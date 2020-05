Messi admite que "este parón" puede acabar "beneficiando" al Barça

El argentino Leo Messi, capitán del FC Barcelona, aseguró que es posible que "este parón" obligado por la crisis de la COVID-19 pueda "acabar beneficiando" deportivamente al club azulgrana. En sendas entrevistas publicadas este viernes en 'Sport' y 'Mundo Deportivo', aborda la actualidad del club, la posible vuelta al fútbol de competición y habla sobre Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán que está en el punto de mira de los azulgrana.

El parón por la COVID-19: "Quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos".



La nueva situación: "El riesgo de contagio está en todas partes. Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado. Entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo. Volver a entrenar está siendo un primer paso, pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada".



Vuelta a la competición y opinión sobre las concentraciones: "Deseo volver a competir, pero no nos gustaría separarnos de la familia. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha y hay riesgo al salir en todas partes, no debemos confiarnos".

Sobre las declaraciones de Setién, que considera que el Barça puede "perfectamente ganar" la Champions: "Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije- "Hoy por hoy no nos alcanza para la Champions"- o le explicaron mal lo que quería decir. Lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions", mainifestó, añadien que: "Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando".

Estado físico y psicológico: "Físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el 'staff' dirigiendo las sesiones".

"Por la parte psicóloga, obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, de mi mujer y mis hijos en casa que estamos todos juntos, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos y sobre todo aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo, porque los chicos van al colegio, porque nosotros también tenemos nuestras obligaciones...", señaló.

"Así que lo pasamos bien estando juntos y sobre todo pudimos disfrutar de los nenes que crecen muy rápido. Fue duro pero con ellos y con Antonela todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar del hecho de estar en familia todos juntos", indicó.

Lautaro Martínez: "No sé muy bien si hubo o hay negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea. Creo que ya lo comenté, que Lautaro es un delantero impresionante, sobre todo porque creo que es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota...". "Habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan".

El próximo mercado de fichajes: "También va a ser más raro el mercado y hay que estar fino y acertar para poder mejorar lo que ya tenemos".