Messi hace saltar las alarmas

La ausencia de Leo Messi en el entrenamiento del Barcelona de este miércoles a falta de poco más de una semana para que regrese LaLiga ha hecho saltar todas las alarmas. Aunque fuentes del club descartaron anoche en TV3 que hubiera preocupación alguna por el estado del jugador, todo son conjeturas en la Ciudad Condal. La propia televisión catalana desveló que el argentino habia sufrido el martes un pinchazo en el entrenamiento y que se había sometido a una resonancia magnética para evaluar sus molestias.

Según esta misma fuente, el argentino podría sufrir una microrrotura, lo que le dejaría muy poco margen para recuperarse antes del debut ante el Mallorca en Son Moix, pues el tiempo de recuperación suele estar entre siete a diez días. Sin embargo, no es eso lo que más preocupa, sino tomar una decisión precipitada y que se repita el calvario que vivió Messi en el arranque de la temporada, cuando se perdió más de un mes de competición por problemas musculares. Ahora mismo, ese tiempo de baja significaría perderse la mayor parte de las once finales que quedan, de ahí las preocupación.

Según asegura 'MD', desde Can Barça se mantiene que el estado físico del astro argentino es "bueno" y que no hay "preocupación", y sigue manteniendo su versión oficial, que la ausencia del entrenamiento se debe a un trabajo de prevención en el sóleo, pero hasta que no regrese a los entrenamientos todo serán dudas.