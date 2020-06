Setién: ?Nos falta contundencia para transformar el juego en goles?

Vigo, 27 (EFE).- Quique Setién, entrenador del Barcelona, achacó el empate de su equipo ante el Celta (2-2) a la ?falta de contundencia? para transformar el juego en goles, y advirtió que cada vez tienen ?menos margen de error?.



?La situación ahora no está para nosotros. Nos está costando y nos está lastrando mucho porque te resta confianza y generas un poco de nerviosismo porque ves que te cuesta marcar?, declaró Setién, para quien no hay ?una causa única? para explicar la mala racha de lo suyos a domicilio.



?Hace once jornadas estábamos nosotros con dos puntos de ventaja y ahora es el Real Madrid el que, si gana mañana, los tendrá sobre nosotros. La realidad es que cada día vamos a tener menos margen de error y, en teoría, tienes que ganarlo todo pensando que el rival también lo va a hacer. Trataremos de ganar todos los puntos y veremos si tenemos algo más de solvencia en ciertos aspectos que nos faciliten las cosas?, apuntó.



Para Setién el fútbol ha sido ?injusto? con el Barça, lamentó el remate de Piqué al poste en los primeros minutos, e insistió en que, a su juicio, el partido finalizó en empate por la falta de acierto de los suyos.



?En los últimos minutos ello han arriesgado mucho y se encontraron con ese gol que le has ha dado un punto, pero no teníamos que llegar a esa situación. En la primera parte fuimos muy superiores, hicimos muchas cosas bien y teníamos que irnos al descanso con una mayor ventaja?, comentó.



Cuestionado por la suplencia de Griezmann, fue contundente: ?No me fijo si los fichajes son caros o baratos, la semana pasada apostamos por una alineación y esta por otra. Son decisiones técnicas, evidentemente no son caprichosas y uno las toma pensando que son las mejores para el equipo?.