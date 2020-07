¡Divorcio en el Barcelona: Messi pasa de Eder Sarabia!

Bajan las aguas revueltas en el FC Barcelona. Los pinchazos ante el Sevilla FC y el Celta han servido el título de Liga en bandeja al Real Madrid. Y por ello, el divorcio entre el cuerpo técnico y la plantilla parece total.



Tras el empate en Balaídos, Luis Suárez a salió a la palestra para atizar a Setién con unas polémicas declaraciones. Pero no es el técnico cántabro el único con el que sus jugadores han perdido el 'feeling'. Desde hace tiempo, de hecho, se viene criticando el rol de su segundo Eder Sarabia, que también desempeñó el mismo papel en el Betis, y al que ya se pudo ver dando voces en el Clásico que no gustaron nada a los jugadores azulgranas.



Ahora, las cámaras de 'El Partidazo de Movistar' han captado unas imágenes de lo más elocuentes, en las que Messi no presta atención a las indicaciones de Sarabia durante la pausa de hidratación. Hasta por dos veces se aleja el argentino del ayudante de Setién, que asiste con rostro serio a la escena, pese a que Suárez trata de llamarlo.



Sin duda, el divorcio se antoja total. Y no sólo con Messi, pues Rakitic también parece recibir sin mucho agrado los consejos de un Sarabia que está siendo muy criticado.





''Al futbolista le gusta que sea el primer entrenador el que le hable''. @santicanizares en #ElPartidazoDeMovistar. pic.twitter.com/ArHbb5mo6X — #Vamos de Movistar+ (@vamos) June 28, 2020