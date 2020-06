Sandro Rosell: "Intentaré influir en las elecciones del Barça"

Barcelona, 30 jun (EFE).- El expresidente del Barcelona Sandro Rosell afirmó este martes que intentará influir con su "manera de pensar" en las próximas elecciones para hacer del Barça un club "más grande, universal y potente a nivel deportivo".



"El nuevo presidente tendría que estar desligado de intereses mediáticos y empresariales. Ahora mismo no puedo decir nada sobre Víctor Font porque no lo conozco suficiente, pero me preocuparé de saber si tiene detrás intereses que no sean estrictamente los del club", explicó Rosell en una entrevista a Catalunya Ràdio.



El exdirectivo azulgrana comentó que todavía no sabe a quién votará en las elecciones, pero expresó su deseo de que llegue "gente nueva" a la Junta Directiva porque considera que el tiempo de Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y de él mismo ya ha pasado.



"Desde 2003 hasta ahora han sido 17 años espectaculares, con subidas y bajadas, que con los años verás que se le da mucho más valor del que se le da ahora. Los catalanes no somos de darle importancia al presente", expresó el expresidente.



Siguiendo en clave Barça, Rosell habló sobre el entrenador actual, Quique Setién, y negó rotundamente que la directiva, que se reunió con el técnico en el domicilio de éste, le haya dado un ultimátum sobre su futuro, tal y como se rumoreó este lunes.



"Me parece que la información no es correcta. Esto que dicen que Setién irá a la calle, la información por lo que sé no es correcta. No sé quién la ha sacado y de dónde", dijo.



Rosell se mostró muy crítico con la prensa deportiva, quien considera que está publicando información "sin contrastar" que hace daño al club y permite que los adversarios "se froten las manos".



"¿Por qué los catalanes nos hacemos daño a nosotros mismos? Es del género tonto. El de Setién es un ejemplo que no pasará de aquí porque supongo que hoy saldrá Bartomeu o alguien del club a explicar que no es verdad, aunque tampoco se lo creerán", añadió.



Para cerrar el tema del banquillo azulgrana, el exdirectivo azulgrana opinó sobre la posible llegada de Xavi Hernández, a quien recomienda ganar experiencia en otros clubes europeos antes de aterrizar en Can Barça.



"Creo que le iría bien. El Barça es una trituradora, y esta experiencia le sería útil. Venir al Barça habiendo entrenado solo en Catar... Le iría mucho mejor si no lo hiciera. Pero esto es solo un consejo, él tiene que hacer lo que considere oportuno", concluyó Rosell.