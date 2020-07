Setién se pone a la defensiva ante el 'caso Griezmann' y confía en que siga Messi

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, restó importancia a la polémica que suscitó el dar entrada en el tiempo añadido del partido contra el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, al que ha relegado a la suplencia en los últimos encuentros.

"Yo siempre he hablado de jerarquías, pero no de jugadores indiscutibles. He hablado con Griezmann. Es un gran jugador para el club y para el equipo. Cuando jugaba Griezmann me preguntábais por Ansu y ahora al revés. No soy caprichoso y tengo muy claras las jerarquías, pero todos no pueden jugar. Es una decisión que asumo y me responsabilizo", manifestó en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Villarreal.

El punta francés, que podría regresar a la titularidad en el Estadio de La Cerámica, es según destacó Setién, "un chico muy positivo" y "un gran profesional". Y por eso se mostró convencido de que no le afectará haber dejado de ser un fijo en el equipo: "Volverá al cien por cien cuando tenga que jugar".

En cualquier caso, el preparador cántabro defendió la elección de Luis Suárez por delante del francés, pese al mal momento por el que atraviesa el goleador uruguayo: "Suárez es un jugador que siempre ha de estar en el campo. Ha dado muchos goles a este club".

A cuatro puntos del liderato, al Barcelona no le acompañan ni el juego ni los resultados, y Setién es consciente de que eso le pone en el disparadero. "Sé que hay ruido alrededor, pero yo tengo que estar centrado en lo mío: no es la primera vez ni será la última que cuando los resultados no acompañan, se pone en duda al entrenador", afirmó Setién, quien lo asume como "parte del circo en el que estamos y que los entrenadores aceptamos".

El técnico del conjunto azulgrana se reunió con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, hace unos días. "No voy a desvelar las conversaciones que tuvimos, pero realmente no percibí que la intención del club fuese que no continuase", indicó.

Quique Setién tampoco quiso especular con el futuro de Leo Messi, la estrella del equipo, y que acaba de cumplir 33 años. "No quiero especular con el futuro de Messi, porque no es mi cometido. A Leo lo veo bien. Él es consciente de lo que tiene que hacer en todo momento, no creo que influya la edad en él", comentó sobre el astro argentino.

Sobre el canterano Riqui Puig sí que se pronunció abiertamente. "El nivel de Riqui lo hemos visto todos. Ha dado un paso adelante muy importante y por eso tiene esta continuidad. Ha aprovechado muy bien la oportunidad que le hemos dado", destacó.

Riqui Puig podría mantenerse mañana en el once en un nuevo duelo liguero de la máxima exigencia, como ya fue el del Atlético de Madrid. Y es que, según Setién, el Villarreal es "uno de los mejores equipos desde el regreso del confinamiento". Sin embargo, se mostró confiado en las opciones de su equipo, del que destacó que viene "de hacer un buen partido" ante el conjunto colchonero.